Calendario World Games 2025 oggi: orari 12 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara

Martedì 12 agosto si disputerà a Chengdu, in Cina, la settima giornata dei World Games 2025 e verranno assegnati altri 22 titoli della manifestazione, così distribuiti: 6 nel wushu, 5 nel ju-jitsu (2 normodotati+3 paralimpico), 4 nel pattinaggio a rotelle velocità su strada, 2 nel beach handball, nel parkour e nello squash, ed 1 nel korfball.

L’Italia sarà protagonista con quattro atleti nel pattinaggio a rotelle velocità su strada, mentre una possibile sorpresa potrebbe arrivare dal ju-jitsu paralimpico. Fase ad eliminazione diretta per le due azzurre del tiro con l’arco di campagna, per i tre italiani del point fighting della kickboxing e per la squadra maschile di fistball, che giocherà i quarti e l’eventuale semifinale.

I World Games 2025 in programma a Chengdu, in Cina, non saranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da The World Games Live, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle competizioni dalle ore 7.30.

CALENDARIO WORLD GAMES 2025 OGGI

Martedì 12 agosto

02:00 Pattinaggio a rotelle velocità su strada – Giro sprint femminile – Qualificazioni (VARANI Asja)

02:20 Pattinaggio a rotelle velocità su strada – Giro sprint maschile – Qualificazioni (MAIORCA Vincenzo)

03:00 Tiro con l’arco – Tiro di campagna femminile – Eliminazione diretta (DI FRANCESCO Roberta, REBAGLIATI Chiara)

03:00 Biliardo – Snooker 6-Reds femminile – Semifinali

03:00 Biliardo – Carambola 3 sponde femminile – Semifinali

03:00 Fistball femminile – Quarti di finale

03:50 Pattinaggio a rotelle velocità su strada – Giro sprint femminile – Semifinali

03:55 Pattinaggio a rotelle velocità su strada – Giro sprint maschile – Semifinali

04:00 Flying Disc – Ultimate a squadre miste – Preliminari

04:00 Ju-Jitsu paralimpico – Duo misto open per atleti con disabilità fisica – Preliminari

04:00 Ju-Jitsu – Ne-Waza open maschile – Preliminari

04:20 Pattinaggio a rotelle velocità su strada – 10000 metri a punti femminile – Finale (PALUZZI Edda)

04:30 Ju-Jitsu paralimpico – Duo misto open per atleti con disabilità visiva – Preliminari

04:30 Kickboxing – K1 Style -63.5 kg maschili – Quarti di finale

04:30 Kickboxing – Point Fighting -50 kg femminili – Quarti di finale (TROVALUSCI Federica)

04:30 Fistball maschile – Quarti di finale (ITALIA-Austria)

04:50 Pattinaggio a rotelle velocità su strada – 10000 metri a punti maschile – Finale (NIERO Daniel)

05:00 Biliardo – Carambola 3 sponde maschile – Quarti di finale

05:00 Biliardo – 10-Ball Pool maschile – Quarti di finale

05:00 Biliardo – 10-Ball Pool femminile – Quarti di finale

05:00 Biliardo – Heyball misto – Quarti di finale

05:00 Biliardo – Snooker 15-Reds maschile – Quarti di finale

05:00 Ju-Jitsu paralimpico – Duo misto open per atleti con disabilità mentale – Preliminari (NAPOLI Giovanni/NAPOLI Pietro)

05:05 Ju-Jitsu – Ne-Waza open femminile – Preliminari

05:30 Kickboxing – K1 Style -52 kg femminili – Quarti di finale

05:30 Kickboxing – Point Fighting -63 kg maschili – Quarti di finale (LANZILAO Gabriele)

05:40 Pattinaggio a rotelle velocità su strada – Giro sprint femminile – Finale

05:50 Pattinaggio a rotelle velocità su strada – Giro sprint maschile – Finale

06:30 Kickboxing – K1 Style -75 kg maschili – Quarti di finale

06:30 Kickboxing – Point Fighting -60 kg femminili – Quarti di finale (CECI Francesca)

07:00 Fistball femminile – Semifinale 1

07:15 Ginnastica – Parkour freestyle maschile – Qualificazioni

08:00 Tiro con l’arco – Tiro di campagna maschile – Eliminazione diretta

08:30 Ju-Jitsu paralimpico – Duo misto open per atleti con disabilità fisica – Semifinali

08:30 Ju-Jitsu – Ne-Waza open maschile – Semifinali

08:30 Beach handball femminile – Finale per il bronzo

08:30 Fistball femminile – Semifinale 2

08:50 Ju-Jitsu paralimpico – Duo misto open per atleti con disabilità visiva – Semifinali

08:50 Ju-Jitsu – Ne-Waza open femminile – Semifinali

09:00 Squash – Singolare femminile – Finale per il bronzo

09:10 Ju-Jitsu paralimpico – Duo misto open per atleti con disabilità mentale – Semifinali

09:30 Beach handball maschile – Finale per il bronzo

09:30 Ju-Jitsu – Ne-Waza open maschile – Finale per il bronzo

09:30 Kickboxing – K1 Style -60 kg femminili – Quarti di finale

09:30 Kickboxing – Point Fighting -74 kg maschili – Quarti di finale

09:45 Ju-Jitsu – Ne-Waza open femminile – Finale per il bronzo

10:00 Ju-Jitsu paralimpico – Duo misto open per atleti con disabilità fisica – Finale per il bronzo

10:00 Squash – Singolare maschile – Finale per il bronzo

10:00 Fistball maschile – Semifinale 1

10:15 Ju-Jitsu paralimpico – Duo misto open per atleti con disabilità visiva – Finale per il bronzo

10:15 Ginnastica – Parkour speed femminile – Qualificazioni

10:30 Beach handball femminile – Finale per l’oro

10:30 Ju-Jitsu paralimpico – Duo misto open per atleti con disabilità mentale – Finale per il bronzo

10:30 Kickboxing – K1 Style +91 kg maschili – Quarti di finale

10:30 Kickboxing – Point Fighting -70 kg femminili – Quarti di finale

10:45 Ju-Jitsu – Ne-Waza open maschile – Finale per l’oro

10:50 Ginnastica – Parkour freestyle maschile – Finale

11:00 Biliardo – Snooker 6-Reds femminile – Finale per il bronzo

11:00 Biliardo – Carambola 3 sponde femminile – Finale per il bronzo

11:00 Ju-Jitsu – Ne-Waza open femminile – Finale per l’oro

11:30 Beach handball maschile – Finale per l’oro

11:30 Fistball maschile – Semifinale 2

11:30 Kickboxing – K1 Style -70 kg femminili – Quarti di finale

11:30 Kickboxing – Point Fighting -84 kg maschili – Quarti di finale

11:35 Ju-Jitsu paralimpico – Duo misto open per atleti con disabilità fisica – Finale per l’oro

11:40 Ginnastica – Parkour speed femminile – Finale

11:50 Ju-Jitsu paralimpico – Duo misto open per atleti con disabilità visiva – Finale per l’oro

12:00 Squash – Singolare femminile – Finale per l’oro

12:00 Korfball misto – Finale per il bronzo

12:05 Ju-Jitsu paralimpico – Duo misto open per atleti con disabilità mentale – Finale per l’oro

13:00 Squash – Singolare maschile – Finale per l’oro

13:00 Wushu – Sanda -52 kg femminili – Finale per il bronzo

13:10 Wushu – Sanda -60 kg femminili – Finale per il bronzo

13:20 Wushu – Sanda -70 kg femminili – Finale per il bronzo

13:30 Wushu – Sanda -56 kg maschili – Finale per il bronzo

13:40 Wushu – Sanda -70 kg maschili – Finale per il bronzo

13:45 Korfball misto – Finale per l’oro

13:50 Wushu – Sanda -85 kg maschili – Finale per il bronzo

14:00 Wushu – Sanda -52 kg femminili – Finale per l’oro

14:10 Wushu – Sanda -60 kg femminili – Finale per l’oro

14:20 Wushu – Sanda -70 kg femminili – Finale per l’oro

15:00 Wushu – Sanda -56 kg maschili – Finale per l’oro

15:10 Wushu – Sanda -70 kg maschili – Finale per l’oro

15:20 Wushu – Sanda -85 kg maschili – Finale per l’oro

PROGRAMMA WORLD GAMES 2025 OGGI: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The World Games Live.

Diretta live testuale: OA Sport dalle ore 7.30.