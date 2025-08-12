Sport in tvWorld Games
Calendario World Games 2025 oggi: orari 12 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara
Martedì 12 agosto si disputerà a Chengdu, in Cina, la settima giornata dei World Games 2025 e verranno assegnati altri 22 titoli della manifestazione, così distribuiti: 6 nel wushu, 5 nel ju-jitsu (2 normodotati+3 paralimpico), 4 nel pattinaggio a rotelle velocità su strada, 2 nel beach handball, nel parkour e nello squash, ed 1 nel korfball.
L’Italia sarà protagonista con quattro atleti nel pattinaggio a rotelle velocità su strada, mentre una possibile sorpresa potrebbe arrivare dal ju-jitsu paralimpico. Fase ad eliminazione diretta per le due azzurre del tiro con l’arco di campagna, per i tre italiani del point fighting della kickboxing e per la squadra maschile di fistball, che giocherà i quarti e l’eventuale semifinale.
I World Games 2025 in programma a Chengdu, in Cina, non saranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da The World Games Live, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle competizioni dalle ore 7.30.
Medagliere World Games 2025: l’Italia resta al terzo posto con 8 ori ed è prima per numero di podi
CALENDARIO WORLD GAMES 2025 OGGI
Martedì 12 agosto
02:00 Pattinaggio a rotelle velocità su strada – Giro sprint femminile – Qualificazioni (VARANI Asja)
02:20 Pattinaggio a rotelle velocità su strada – Giro sprint maschile – Qualificazioni (MAIORCA Vincenzo)
03:00 Tiro con l’arco – Tiro di campagna femminile – Eliminazione diretta (DI FRANCESCO Roberta, REBAGLIATI Chiara)
03:00 Biliardo – Snooker 6-Reds femminile – Semifinali
03:00 Biliardo – Carambola 3 sponde femminile – Semifinali
03:00 Fistball femminile – Quarti di finale
03:50 Pattinaggio a rotelle velocità su strada – Giro sprint femminile – Semifinali
03:55 Pattinaggio a rotelle velocità su strada – Giro sprint maschile – Semifinali
04:00 Flying Disc – Ultimate a squadre miste – Preliminari
04:00 Ju-Jitsu paralimpico – Duo misto open per atleti con disabilità fisica – Preliminari
04:00 Ju-Jitsu – Ne-Waza open maschile – Preliminari
04:20 Pattinaggio a rotelle velocità su strada – 10000 metri a punti femminile – Finale (PALUZZI Edda)
04:30 Ju-Jitsu paralimpico – Duo misto open per atleti con disabilità visiva – Preliminari
04:30 Kickboxing – K1 Style -63.5 kg maschili – Quarti di finale
04:30 Kickboxing – Point Fighting -50 kg femminili – Quarti di finale (TROVALUSCI Federica)
04:30 Fistball maschile – Quarti di finale (ITALIA-Austria)
04:50 Pattinaggio a rotelle velocità su strada – 10000 metri a punti maschile – Finale (NIERO Daniel)
05:00 Biliardo – Carambola 3 sponde maschile – Quarti di finale
05:00 Biliardo – 10-Ball Pool maschile – Quarti di finale
05:00 Biliardo – 10-Ball Pool femminile – Quarti di finale
05:00 Biliardo – Heyball misto – Quarti di finale
05:00 Biliardo – Snooker 15-Reds maschile – Quarti di finale
05:00 Ju-Jitsu paralimpico – Duo misto open per atleti con disabilità mentale – Preliminari (NAPOLI Giovanni/NAPOLI Pietro)
05:05 Ju-Jitsu – Ne-Waza open femminile – Preliminari
05:30 Kickboxing – K1 Style -52 kg femminili – Quarti di finale
05:30 Kickboxing – Point Fighting -63 kg maschili – Quarti di finale (LANZILAO Gabriele)
05:40 Pattinaggio a rotelle velocità su strada – Giro sprint femminile – Finale
05:50 Pattinaggio a rotelle velocità su strada – Giro sprint maschile – Finale
06:30 Kickboxing – K1 Style -75 kg maschili – Quarti di finale
06:30 Kickboxing – Point Fighting -60 kg femminili – Quarti di finale (CECI Francesca)
07:00 Fistball femminile – Semifinale 1
07:15 Ginnastica – Parkour freestyle maschile – Qualificazioni
08:00 Tiro con l’arco – Tiro di campagna maschile – Eliminazione diretta
08:30 Ju-Jitsu paralimpico – Duo misto open per atleti con disabilità fisica – Semifinali
08:30 Ju-Jitsu – Ne-Waza open maschile – Semifinali
08:30 Beach handball femminile – Finale per il bronzo
08:30 Fistball femminile – Semifinale 2
08:50 Ju-Jitsu paralimpico – Duo misto open per atleti con disabilità visiva – Semifinali
08:50 Ju-Jitsu – Ne-Waza open femminile – Semifinali
09:00 Squash – Singolare femminile – Finale per il bronzo
09:10 Ju-Jitsu paralimpico – Duo misto open per atleti con disabilità mentale – Semifinali
09:30 Beach handball maschile – Finale per il bronzo
09:30 Ju-Jitsu – Ne-Waza open maschile – Finale per il bronzo
09:30 Kickboxing – K1 Style -60 kg femminili – Quarti di finale
09:30 Kickboxing – Point Fighting -74 kg maschili – Quarti di finale
09:45 Ju-Jitsu – Ne-Waza open femminile – Finale per il bronzo
10:00 Ju-Jitsu paralimpico – Duo misto open per atleti con disabilità fisica – Finale per il bronzo
10:00 Squash – Singolare maschile – Finale per il bronzo
10:00 Fistball maschile – Semifinale 1
10:15 Ju-Jitsu paralimpico – Duo misto open per atleti con disabilità visiva – Finale per il bronzo
10:15 Ginnastica – Parkour speed femminile – Qualificazioni
10:30 Beach handball femminile – Finale per l’oro
10:30 Ju-Jitsu paralimpico – Duo misto open per atleti con disabilità mentale – Finale per il bronzo
10:30 Kickboxing – K1 Style +91 kg maschili – Quarti di finale
10:30 Kickboxing – Point Fighting -70 kg femminili – Quarti di finale
10:45 Ju-Jitsu – Ne-Waza open maschile – Finale per l’oro
10:50 Ginnastica – Parkour freestyle maschile – Finale
11:00 Biliardo – Snooker 6-Reds femminile – Finale per il bronzo
11:00 Biliardo – Carambola 3 sponde femminile – Finale per il bronzo
11:00 Ju-Jitsu – Ne-Waza open femminile – Finale per l’oro
11:30 Beach handball maschile – Finale per l’oro
11:30 Fistball maschile – Semifinale 2
11:30 Kickboxing – K1 Style -70 kg femminili – Quarti di finale
11:30 Kickboxing – Point Fighting -84 kg maschili – Quarti di finale
11:35 Ju-Jitsu paralimpico – Duo misto open per atleti con disabilità fisica – Finale per l’oro
11:40 Ginnastica – Parkour speed femminile – Finale
11:50 Ju-Jitsu paralimpico – Duo misto open per atleti con disabilità visiva – Finale per l’oro
12:00 Squash – Singolare femminile – Finale per l’oro
12:00 Korfball misto – Finale per il bronzo
12:05 Ju-Jitsu paralimpico – Duo misto open per atleti con disabilità mentale – Finale per l’oro
13:00 Squash – Singolare maschile – Finale per l’oro
13:00 Wushu – Sanda -52 kg femminili – Finale per il bronzo
13:10 Wushu – Sanda -60 kg femminili – Finale per il bronzo
13:20 Wushu – Sanda -70 kg femminili – Finale per il bronzo
13:30 Wushu – Sanda -56 kg maschili – Finale per il bronzo
13:40 Wushu – Sanda -70 kg maschili – Finale per il bronzo
13:45 Korfball misto – Finale per l’oro
13:50 Wushu – Sanda -85 kg maschili – Finale per il bronzo
14:00 Wushu – Sanda -52 kg femminili – Finale per l’oro
14:10 Wushu – Sanda -60 kg femminili – Finale per l’oro
14:20 Wushu – Sanda -70 kg femminili – Finale per l’oro
15:00 Wushu – Sanda -56 kg maschili – Finale per l’oro
15:10 Wushu – Sanda -70 kg maschili – Finale per l’oro
15:20 Wushu – Sanda -85 kg maschili – Finale per l’oro
PROGRAMMA WORLD GAMES 2025 OGGI: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: The World Games Live.
Diretta live testuale: OA Sport dalle ore 7.30.