World Games 2025: tutti i podi di lunedì 11 agosto. Arrivano altre 7 medaglie azzurre

La seconda settimana dei World Games 2025 si apre con una giornata ricca di eventi e competizioni, in cui sono stati assegnati complessivamente 24 titoli in 7 discipline diverse. L’Italia ha collezionato altri sette piazzamenti sul podio tra nuoto pinnato (con il bronzo di Marco Orsi), apnea e ju-jitsu, conservando la terza posizione nel medagliere della manifestazione. Di seguito il riepilogo di tutti i podi di lunedì 11 agosto ai Giochi Mondiali di Chengdu.

WORLD GAMES 2025, TUTTI I PODI DI LUNEDÌ 11 AGOSTO

NUOTO PINNATO

50 metri uomini apnea

1. Shin Myeongjun (Corea del Sud)

2. Max Poschart (Germania)

3. Siqian Zhang (Cina)

50 metri uomini bi-pinne

1. Szebasztian Szabo Gyoergyei (Ungheria)

2. Szymon Kropidlowski (Polonia)

3. Marco Orsi (Italia)

3. Artur Artamonov (Ucraina)

200 metri uomini superficie

1. Nandor Kiss (Ungheria)

2. Justus Moerstedt (Germania)

3. Juan Ocampo Lozada (Colombia)

4×100 metri uomini superficie

1. Germania

2. Ucraina

3. Corea del Sud

100 metri donne bi-pinne

1. Petra Senanszky (Ungheria)

2. Dorottya Pernyesz (Ungheria)

3. Sofiya Lamakh (Ucraina)

100 metri donne superficie

1. Diana Sliseva (AIN)

2. Yaoyao Hu (Cina)

3. Anastasiia Makarenko (Ucraina)

400 metri donne superficie

1. Sofiia Hrechko (Ucraina)

2. Anna Yakovleva (Ucraina)

3. Elizaveta Kupressova (AIN)

4×50 metri donne superficie

1. Cina

2. Colombia

3. Ucraina

APNEA

Dinamica con pinne uomini

1. Mateusz Jan Malina (Polonia)

2. Alexey Molchanov (AIN)

3. Mauro Generali (Italia)

Dinamica con pinne uomini paralimpica (FFS1-FFS2)

1. Dengxi Long (Cina)

2. Casper Marti-Beckmann (Danimarca)

3. Alexandre Boscari (Francia)

Dinamica con pinne donne

1. Zsofia Torocsik (Ungheria)

2. Julia Malgorzata Koserska (Polonia)

3. Mirela Kardasevic (Croazia)

Dinamica senza pinne donne paralimpica (FFS1-FFS2)

1. Jingqiu Huang (Cina)

2. Maria Rodriguez Angarita (Colombia)

3. Marta Pozzi (Italia)

Dinamica senza pinne donne paralimpica (FFS3-FFS4)

1. Ilenia Colombo (Italia)

2. Katia Aere (Italia)

HOCKEY SU PISTA

Torneo maschile

1. Stati Uniti

2. Cechia

3. Namibia

JU-JITSU

-69 kg Ne-Waza uomini

1. Florian Bayili (Belgio)

2. Mohamed Ali AlSuwaidi (Emirati Arabi Uniti)

3. Joo Seong Hyeon (Corea del Sud)

-77 kg Ne-Waza uomini

1. Nimrod Ryeder (Israele)

2. Mahdi AlKubaisi (Emirati Arabi Uniti)

3. Seiilkhan Bolatbek (Kazakistan)

-85 kg Ne-Waza uomini

1. Saeed AlKubaisi (Emirati Arabi Uniti)

2. Ramalho Pedro (Portogallo)

3. Abdullah Nada (Arabia Saudita)

-52 kg Fighting donne

1. Estelle Gaspard (Francia)

2. Antonella Farne (Italia)

3. Nuchanat Singchalad (Thailandia)

-57 kg Fighting donne

1. Sophie Buscher (Germania)

2. Rebekka Dahl (Danimarca)

3. Genevieve Bogers (Paesi Bassi)

-63 kg Fighting donne

1. Orapa Senatham (Thailandia)

2. Chiara Fiorelli (Italia)

3. Franziska Freudenberger (Germania)

Duo Show misto

1. Thailandia

2. Austria

3. Montenegro

LACROSSE

Torneo femminile

1. Stati Uniti

2. Canada

3. Australia

ORIENTAMENTO

Staffetta sprint mista

1. Svizzera

2. Svezia

3. Cechia

TIRO ALLA FUNE

Outdoor mista 580 kg

1. Svizzera

2. Belgio

3. Germania