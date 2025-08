Oscar Piastri sorpreso da Leclerc: “Non mi aspettavo di essere secondo alle spalle di una Ferrari. Domani gara divertente”

Oscar Piastri guarda al bicchiere mezzo pieno dopo aver concluso al secondo posto le qualifiche del Gran Premio di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato dell’Hungaroring, infatti, le McLaren si sono viste soffiare la pole position da Charles Leclerc con il pilota australiano che ha, quantomeno, proceduto il suo compagno di scuderia Lando Norris pensando alla battaglia per il titolo.

La pole position sulla pista magiara l’ha conquistata Charles Leclerc con il tempo di 1:15.372 con 26 millesimi su Oscar Piastri e 41 su Lando Norris. Quarta posizione per George Russell a 53 millesimi, quinta per Fernando Alonso a 109, mentre è sesto Lance Stroll a 126 millesimi. Settima posizione per Gabriel Bortoleto a 353 millesimi, ottavo Max Verstappen a 356, nono Liam Lawson a 449, quindi è decimo Isack Hadjar a 543. Si ferma in 12a posizione Lewis Hamilton, mentre è 15° Andrea Kimi Antonelli.

Al termine delle qualifiche odierne il pilota del team di Woking ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Come mai non siamo andati forte nel Q3? Penso che il vento abbia inciso parecchio. Rispetto alle altre manche è cambiato completamente. Sembra una scusa patetica, ma questo cambiamento ha rivoluzionato la percezione di ogni curva. Nella Q3 non siamo andati come speravamo. Nel primo tentativo ho compiuto un giro tremendo, nel secondo pensavo di essere andato meglio, ma sono andato addirittura peggio”.

Ultima battuta sulla gara di domani che prenderà il via alle ore 15.00: “Ad ogni modo ho conquistato una buona posizione di partenza. Charles là davanti? Beh, è stato veloce per tutto il weekend. Questa mattina anzi era più vicino di quello che ci aspettavamo. Hanno fatto un ottimo lavoro e lui ha centrato un grande giro, complimenti a lui. Non mi aspettavo di essere secondo alle spalle della Ferrari ma meglio pensare a domani. Sarà una gara divertente con tanti protagonisti”.