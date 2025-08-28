Sport in tvTennisUS Open
Ordine di gioco US Open 2025 oggi: orari 28 agosto, programma, streaming, italiani in campo
Oggi, giovedì 28 agosto, si disputerà la quinta giornata degli US Open 2025 di tennis: in programma 47 incontri di cui 31 di singolare, maschile e femminile, tabelloni nei quali si completerà il secondo turno, e 16 di doppio femminile, torneo nel quale inizierà il primo turno. Saranno impegnati nel complesso sei azzurri.
Nel singolare maschile scenderanno in campo Jannik Sinner, testa di serie numero 1, Lorenzo Musetti, numero 10, e Flavio Cobolli, numero 24, mentre nel doppio femminile giocheranno la coppia numero 2 del seeding, composta da Sara Errani e Jasmine Paolini, e Lucia Bronzetti, assieme alla polacca Katarzyna Piter.
I match degli US Open 2025 di tennis saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251, Sky Sport 252 e Sky Sport Mix (Diretta Tennis), Sky Sport Plus (con Sky Q, Sky Stream e Sky Glass), SuperTennis HD, SuperTennis Plus (con smart tv), mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW (in aggiunta si avrà accesso ad Extra Match), SuperTenniX, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match degli italiani.
CALENDARIO US OPEN 2025
Giovedì 28 agosto
Arthur Ashe Stadium
Dalle ore 17.30 italiane
S. Lamens-I. Swiatek [2]
J. Sinner [1]-A. Popyrin
Non prima dell’1.00 ora italiana
D. Vekic-C. Gauff [3]
N. Borges-T. Paul [14]
Louis Armstrong Stadium
Dalle ore 17.00 italiane
L. Musetti [10]-D. Goffin
H. Baptiste-N. Osaka [23]
Non prima dell’1.00 ora italiana
A. Zverev [3]-J. Fearnley
A. Anisimova [8]-M. Joint
Grandstand
Dalle ore 17.00 italiane
T. Boyer-A. Rublev [15]
S. Cirstea-K. Muchova [11]
Non prima delle ore 21.00 italiane
L. Fernandez/V. Williams-L. Kichenok/E. Perez [6]
Non prima delle ore 22.00 italiane
S. Tsitsipas [26]-D. Altmaier
Stadium 17
Dalle ore 17.00 italiane
B. Haddad Maia [18]-V. Golubic
J. Brooksby-F. Cobolli [24]
D. Kasatkina [15]-K. Rakhimova
Non prima delle ore 23.00 italiane
S. Mochizuki-A. de Minaur [8]
Court 5
Dalle ore 17.00 italiane
L. Noskova [21]-E. Lys
L. Riedi-F. Cerundolo [19]
R. Zarazua-D. Parry
R. Safiullin-F. Auger-Aliassime [25]
Court 6
Dalle ore 17.00 italiane
R. Brantmeier/A. Hamilton-T. Frodin/K. Penickova
Non prima delle ore 18.30 italiane
M. Frech [28]-P. Stearns
V. Kudermetova/E. Mertens [4]-S. Lamens/E. Lys
Non prima delle ore 21.30 italiane
A. Blinkova/M. Frech-P. Kudermetova/A. Potapova
Court 7
Dalle ore 17.00 italiane
M. Sakkari-A. Bondar
V. Royer-D. Shapovalov [27]
G. Diallo [31]-J. Munar
Y. Xu/Z. Yang-J. Pareja/A. Urhobo
Court 10
Dalle ore 17.00 italiane
A. Walton-C. Wong
A. Zakharova-L. Siegemund
M. Skoch/M. Vondrousova-G. Dabrowski/E. Routliffe [3]
M. Kempen/M. Sherif-I. Jovic/C. Ngounoue
Court 11
Dalle ore 17.00 italiane
E. Alexandrova-X. Wang
K. Khachanov [9]-K. Majchrzak
J. Cristian-A. Krueger
A. Bublik [23]-T. Schoolkate
Court 12
Dalle ore 17.00 italiane
A. Kalinskaya [29]-Y. Putintseva
Z. Sonmez-M. Kostyuk [27]
Non prima delle ore 20.00 italiane
H. Dart/Y. Putintseva-M. Andreeva/D. Shnaider [5]
Court 13
Dalle ore 17.00 italiane
M. Lumsden/M. Ninomiya-Q. Gleason/I. Martins
A. Parks/D. Yastremska-K. Birrell/O. Gadecki
K. Siniakova/T. Townsend [1]-N. Kichenok/A. Sutjiadi
L. Boisson/T. Maria-S. Errani/J. Paolini [2]
Court 15
Dalle ore 17.00 italiane
U. Eikeri/E. Hozumi-O. Kalashnikova/Y. Starodubtseva
H. Guo/A. Panova [8]-A. Detiuc/E. Pridankina
B. Krejcikova/J. Ostapenko-T. Babos/L. Stefani [11]
V. Golubic/A. Li-L. Bronzetti/K. Piter
