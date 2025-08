Nuoto, Simona Quadarella fa il compitino e approda in finale negli 800 sl. Ledecky svetta

Tutto facile per Simona Quadarella nelle batterie degli 800 stile libero femminili, nel sesto giorno di gare dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie a Singapore. L’azzurra ha ottenuto la qualificazione alla finale di domani, nuotando con estremo controllo la heat n.2, dando conferma di godere di un ottimo stato di forma.

Quadarella, reduce da una strabiliante prestazione nei 1500 sl dove ha conquistato l’argento iridato con il nuovo record europeo (11° tempo alltime), ha optato per una strategia molto chiara: seguire la canadese Summer McInstosh e fare gara in coppia senza stare a consumare troppe energie. Entrambe si sono date “una mano”, offrendo un riferimento all’altra sul ritmo da tenere ogni vasca.

In questo modo, la canadese ha ottenuto il 3° tempo di ingresso all’atto conclusivo di 8:19.88, mentre Simona il 5° di 8:20.47. Tutto, quindi, nella normalità, ben sapendo che in finale sarà un’altra gara e bisognerà spingere fin dal primo metro. Un aspetto che potrebbe essere negativo per la romana, maggiormente in difficoltà in una situazione del genere.

Come da pronostico, l’americana Katie Ledecky si è presa il miglior tempo di questo penultimo atto. Impostando il proprio pilota automatico, la statunitense ha toccato la piastra in 8:14.62 precedendo l’australiana Lani Pallister (8:17.06), McIntosh, la tedesca Isabel Gose (8:20.21) e per l’appunto Quadarella. L’ultimo tempo utile per essere in finale è stato ottenuto dalla giapponese Ichika Kajimoto (8:27.51).