Nuoto, Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri timbrano il cartellino e sono in semifinale nei 50 sl ai Mondiali 2025

Missione compiuta per Leonardo Deplano e Lorenzo Zazzeri nelle batterie dei 50 stile libero dei Mondiali 2025 di nuoto in vasca lunga a Singapore. Nella piscina della World Aquatics Champioinships Arena si è fatta tanta acqua bianca e i due azzurri hanno risposto presente.

Bene in particolare Deplano e non era scontato visto che, a quanto pare, anche lui come Nicolò Martinenghi ha dovuto fare i conti con criticità legate alla propria salute. L’azzurro, comunque, ha stampato un ottimo 21.62 (5° tempo dell’overall), non avendo una buona partenza. Un aspetto, quindi, che può fa ben sperare in vista della semifinale, dove l’obiettivo sarà centrare l’accesso all’atto conclusivo e trovare maggior precisione.

Zazzeri, invece, ha avuto un approccio più conservativo, cercando di tenersi qualcosa in vista della sessione serale. Per il toscano un 14° tempo di 21.87, con un tuffo non perfetto e tanti margini di miglioramento. A comandare le fila dell’overall troviamo il serbo Andrej Barna in 21.44 davanti all’americano Jack Alexy (21.52) e al russo Egor Kornev (21.52).

Quarto un altro dei favoriti, l’australiano Cameron McEvoy (21.53). Ci sono state eliminazioni eccellenti: out dalle semifinali il russo Kliment Kolesnikov (18° in 21.95), l’australiano Kyle Chalmers (20° in 22.05) e il canadese Josh Liendo (30° in 22.22).