Prestazione convincente della 4×200 stile libero maschile nelle batterie della terzultima giornata dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. Nella piscina da 50 metri della World Aquatics Championships Arena di Singapore, gli azzurri hanno ottenuto l’accesso alla finale di oggi, mettendo in mostra una grande amalgama di squadra e con margini di miglioramento.

Con il crono di 7:05.17 i nostri portacolori hanno ottenuto il quarto posto nell’overall delle heat mattutine in Asia. Dopo aver tirato un po’ il fiato nelle ultime ore, Carlos D’Ambrosio è tornato a nuotare un crono di tutto rispetto in apertura di questa staffetta. L’italo-cubano ha stampato 1:45.89, dando il via al resto dei frazionisti che si sono espressi con estrema solidità: Filippo Megli in 1:46.37, Marco De Tullio in 1:46.69 e Stefano Di Cola in 1:46.22.

Vedremo cosa accadrà nella finale della sessione serale. La Gran Bretagna, a questo proposito, ha svettato con il tempo di 7:03.99 a precedere l’Australia (7:04.32) e la Corea del Sud (7:04.68). A completare il roster delle finaliste sono stati gli USA (7:06.09), la Cina (7:06.16), Israele (7:06.29) e la Francia (7:06.88). Out Germania e Giappone.

Gli azzurri, in vista della gara serale, cercheranno di mettere nel mirino il record italiano di 7:02.01, nuotato a Guangju nel 2019, prendendo poi atto di quello che potrà essere il posizionamento finale.