Calato il sipario sul secondo giorno di batterie dei Mondiali juniores 2025 di nuoto a Otopeni. Nella vasca da 50 metri rumena, si sono tenute le heat che hanno definito il quadro della situazione in vista della sessione serale che avrà inizio a partire dalle ore 17.00 italiane.

Nei 200 stile libero maschili Carlos D’Ambrosio e Alberto Ferrazza hanno ottenuto il pass per la finale, col quarto (1:48.35) e sesto tempo (1:48.60). Gestione decisamente controllata di D’Ambrosio nell’ultima heat e crono “normale” per lui. Vedremo in finale cosa verrà fuori. L’italo-cubano dovrà guardarsi dall’austriaco Christian Giefing (1:47.94), dal giapponese Raito Numata (1:48.10) e dal cinese Xu Haibo (1:48.11).

Nell’atto conclusivo ci sarà anche la staffetta 4×100 mista mixed. Ludovica Di Maria (1:00.94), Gabriele Garzia (1:00.90), Caterina Santambrogio (59.15) e Daniel D’Agostino (49.63) hanno ottenuto il terzo tempo di ingresso in 3:50.62, preceduti dalla Russia (3:49.87) e dal Giappone (3:50.30). Ci saranno da considerare chiaramente anche gli USA per puntare alle medaglie (5° tempo in 3:50.97) e la Gran Bretagna (4° tempo in 3:50.84). Vedremo che innesti nel pomeriggio.

Niente da fare nelle batterie dei 200 misti maschili per Matteo Venini e Francesco Pernice, rispettivamente 17° in 2:03.03 e 21° in 2:03.73, nella prova che qualificava diretta alla finale. Il migliore è stato il russo Mikhail Shcherbakov (1:59.09) a precedere i due giapponesi Raito Numata (1:59.33) e Yumeki Jojima (1:59.43).

Ottima la prestazione di Francesco Ceolin nelle heat dei 100 delfino uomini in 53.12. Sesto tempo per l’azzurrino e qualificazione alla semifinale in cassaforte, nell’overall mattutino comandato dal brasiliano Filho de Paula (52.48), davanti all’americano Rowan Cox (52.63) e alla coppia formata dal britannico Dean Fearn e dal kazako Maxim Skazobtsov (52.88).

Nelle batterie dei 100 stile libero donne la classe 2011 Alessandra Mao ha ottenuto il pass per le semifinali col tempo di 56.02 (13°), nella classifica guidata dall’americana Rylee Erisman (53.11, record dei campionati). La statunitense ha fatto una grande differenza rispetto a tutte, visti i distacchi: 1.29 alla britannica Theodora Taylor (54.46) e 1.40 all’altra statunitense Lily King (54.57). Sarà dura per Mao entrare in finale, visto lo standard elevato fissato per questa prova, ma la giovanissima veneta ci proverà. Eliminata invece Alessandra Leoni (18ma in 56.24).

A conclusione, nelle serie lente degli 800 stile libero donne, sesto posto per Lucrezia Domina in 8:47.91, nella graduatoria comandata dall’americana Kennedi Dobson (8:34.74) davanti alla cinese Yan Tiaoshan (8:35.83) e alla canadese Ella Cosgrove (8:44.14).