Sarebbe servita una super prestazione all’Italia nella 4×100 mista femminile per centrare la qualificazione alla finale dei Mondiali 2025 di nuoto in vasca lunga. Nella piscina della World Aquatics Championships Arena di Singapore, il quartetto tricolore non è riuscito a esprimersi sui livelli che si sarebbe sperato e il riscontro cronometrico è stato di 4:00.12, decimo dell’overall.

Anita Gastaldi ha aperto questa staffetta a dorso, riuscendo a nuotare un crono sotto i 61″ (1:00.95), dando il cambio a Lisa Angiolini a rana. Dalla toscana ci si aspettava una frazione interna da 1:05, viste le sue qualità allo stacco da fermo.

Il rendimento, però, è stato al di sotto delle aspettative in 1:07.45 e questo ha definitivamente affossato le ambizioni del quartetto nostrano. Costanza Cocconcelli si è difesa a farfalla in 57.60, mentre Emma Virginia Menicucci ha chiuso a stile libero in 54.12, non replicando le ottime prestazioni di ieri nella 4×100 stile libero mixed.

Azzurre, quindi, che saranno costretta a guardare la finale tra il pubblico. Una gara in cui gli Stati Uniti vorranno monopolizzare la scena. Miglior tempo degli States in queste batterie di 3:54.49 a precedere l’Australia (3:55.80) e la Germania (3:56.44). Nell’atto conclusivo anche Cina, Giappone, Canada, Gran Bretagna e Russia. Ci si aspetta un confronto tra le americane e le australiane per l’oro, col possibile inserimento delle cinesi.