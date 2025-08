Nuoto, Alberto Razzetti sottotono ed eliminato nelle batterie mondiali dei 400 misti

Decisamente sottotono la prestazione di Alberto Razzetti nelle batterie dei 400 misti uomini, ultima giornata di gare nei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie. Il ligure, inserito nell’ultima heat insieme al campione olimpico in carica, Leon Marchand, non ha mai trovato il ritmo di bracciato canonico.

Un Razzetti in difesa per tutta la prova, irriconoscibile in acqua e, nei fatti, mai nella possibilità di conquistare il pass per la finale della sessione seriale. Dopo un passaggio a delfino nei primi 100 metri in 56.19, il “Razzo” ha patito ancor più del solito a dorso (2:02.63), non trovando una reazione nella rana (3:15.03). La chiusura a stile libero poco intensa è stata evidenziata dal crono fiale di 4:14.52 (12°).

Ai microfoni, il nuotatore azzurro ha sottolineato le difficoltà soprattutto mentali nell’affrontare una prova con queste caratteristiche nell’ultimo giorno del campionato. Un problema da risolvere se si vorrà essere ancora competitivi in futuro.

Alla fine della fiera, Marchand si è messo in modalità gestione, rientrando col settimo crono nell’atto conclusivo di 4:13.19, in una graduatoria guida dai due giapponesi Tomoyuki Matsushita (4:10.39) e Asaki Nishikawa (4:10.41). L’ultimo crono utile per essere parte della gara serale è stato dell’ungherese Gabor Zombori (4:13.59), nettamente alla portata di Razzetti. Da segnalare in negativo l’eliminazione anche del neozelandese Lewis Clareburt (10° in 4:13.89), campione del mondo di questa specialità l’anno scorso a Doha, letteralmente crollato a stile libero.