Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ottava e ultima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2025 di nuoto in vasca lunga a Singapore. L’Italia nei primi sei giorni dell’appuntamento iridato ha conquistato sei medaglie, l’oro di Cerasuolo nei 50 rana, l’argento della 4×100 stile libero e di Martinenghi, di Quadarella nei 1500 sl e di Ceccon nei 100 dorso e il bronzo di Ceccon nei 50 farfalla, e 21 posti in finale conquistati.

Ultimo giorno di gare individuali ai Mondiali di nuoto di Singapore, ma il programma offre ancora grandi emozioni per l’Italia e per lo spettacolo globale. La Nazionale azzurra cerca gli ultimi acuti con Alberto Razzetti nei 400 misti maschili, Sara Franceschi nei 400 misti femminili e le due staffette 4×100 miste, pronte a battagliare per un posto tra le grandi. Tra le gare più attese, spiccano proprio i 400 misti, maschili e femminili: tra i protagonisti, il rientrante Leon Marchand, oro olimpico e primatista mondiale, sfida i giovani emergenti e gli outsider di lusso come Carson Foster e Tomoyuki Matsushita, mentre in campo femminile sarà un assolo contro il tempo per Summer McIntosh, già oro a Parigi e detentrice del record del mondo. L’Italia spera in un colpo d’orgoglio da Franceschi, reduce da una stagione complicata. A chiudere il sipario le due staffette 4×100 miste: quella maschile azzurra ha ambizioni da finale, trascinata da Ceccon e Martinenghi, mentre quella femminile cerca un’impresa contro corazzate come USA e Australia. In palio le ultime medaglie mondiali di una rassegna ricca di emozioni.

Ultima gara individuale maschile in programma, ma tra le più affascinanti. I 400 misti maschili ai Mondiali di Singapore vedono il ritorno di Alberto Razzetti, quinto alle Olimpiadi, a caccia di una finale in un contesto di altissimo livello. Il ligure dovrà migliorare il suo 4:15 stagionale per competere contro i big, a cominciare da Leon Marchand, primatista mondiale e campione olimpico in carica, pronto a completare lo storico tris iridato dopo una stagione segnata dagli infortuni. A contendergli l’oro ci sono Carson Foster, bronzo a Parigi e due volte argento mondiale, e il giapponese Tomoyuki Matsushita, argento olimpico e in grande crescita. Attenzione anche ai giovani emergenti come Rex Maurer, Asaki Nishikawa e Yumeki Kojima, oltre ai veterani Max Litchfield e Ilya Borodin. Con almeno otto nuotatori capaci di scendere sotto i 4:10, sarà una sfida serrata fin dalle batterie.

Summer McIntosh contro il cronometro. I 400 misti femminili ai Mondiali di Singapore saranno una corsa per il podio… alle spalle della regina canadese, già oro olimpico e autrice del record del mondo in 4:23.65, impresso quest’anno. Dominante a farfalla e dorso, solida a rana e irresistibile a stile libero, McIntosh possiede sei delle dieci migliori prestazioni all-time. A inseguirla ci sono le americane Emma Weyant e Katie Grimes, argento e bronzo olimpico, e outsider come Ellen Walshe (IRL), Ella Ramsay (AUS) e Mio Narita (JPN). Occhi puntati anche sulla 12enne Yu Zidi, prodigio cinese che ha già nuotato in 4:35.53. L’Italia si affida a Sara Franceschi, bronzo mondiale in carica, chiamata a riscattare una stagione difficile: il 4:40.28 stagionale può non bastare per la finale, che richiederà tempi sotto i 4:38. Sarà una gara intensa, con otto atlete in due secondi per un posto tra le migliori otto del mondo.

La 4×100 mista maschile chiuderà con spettacolo i Mondiali di nuoto di Singapore. L’Italia si affida a Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi per una partenza esplosiva, ma dovrà trovare solidità nelle ultime due frazioni: Federico Burdisso ha faticato a farfalla, mentre nello stile libero si gioca tutto tra Frigo, Zazzeri, Deplano e D’Ambrosio. Cina e Russia (NAB) sembrano le squadre da battere: i campioni olimpici cinesi vantano stabilità e un Pan Zhanle irresistibile in chiusura, mentre i russi hanno costruito una formazione esplosiva da 3:27 alto. Più incerto il quadro per gli USA, che schierano una squadra giovane e sperimentale, con Casas e Alexy a reggere l’impatto. Francia cerca il bis del bronzo olimpico, l’Australia è forte nelle ultime due frazioni ma in difficoltà nel dorso e nella rana. Attenzione ai possibili outsider: Paesi Bassi, Germania, Canada e Polonia puntano almeno alla finale.

Sfida ad altissimo livello tra Australia e Usa nella staffetta 4×100 mista donne che sulla carta non prevede altri inserimenti di sorta nella lotta per l’oro, anche se la Cina non va sottovalutata, così come la Russia che può contare su un paio di specialiste di qualità. L’Italia ci prova a centrare un posto in finale ma l’impresa è di quelle titaniche, visto che sia nel dorso che nella farfalla le azzurre subiscono dei differenziali enormi con le formazioni di punta.