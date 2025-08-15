NASCAR, tempo di verdetti in Cup Series con sole due gare ai Playoffs

Ultime due gare per la regular season della NASCAR Cup Series. Dopo il Glen si torna su ovale per quella che sarà l’unica competizione dell’anno prevista all’interno del noto Richmond Raceway, uno dei tracciati più noti per quanto riguarda prestigiosa categoria statunitense riservata alle stock car.

Da quest’anno infatti il catino che sorge nello Stato della Virginia ha perso una delle proprie due corse annuali in seguito all’inserimento della nuova tappa a Città del Messico, protagonista a giungo per la prima volta nell’era moderna della NASCAR.

Il percorso assomiglia per certi versi all’Iowa Speedway, il catino ha una metratura di 0.750 miles (1.207 km) con quattro pieghe caratterizzate da una pendenza di 14 gradi. Negli ultimi anni la NASCAR ha acquistato l’impianto che fino al 2019 è stato gestito dall’International Speedway Corporation.

Denny Hamlin (2009, 2010, 2016), Martin Truex Jr (2019, 2021), Brad Keselowski (2014, 2020), Kyle Larson (2017), Chris Buescher (2023) ed si sono imposti almeno una volta nell’ex trappa autunnale di Richmond.

All’interno dell’albo d’oro nell’America’s Premier Short Track, aperto il 12 ottobre del 1946, spicca anche il nome di Austin Dillon nonostante il clamoroso finale della passata annata. Ricordiamo infatti il successo della Chevrolet Camaro #3 del RCR dopo aver spinto deliberatamente contro le barriere nel corso dell’ultimo giro la Ford Mustang #22 Team Penske di Joey Logano e la Toyota Camry #11 Joe Gibbs Racing di Denny Hamlin.

Dopo l’evento di Watkins Glen di settimana scorsa restano ancora tre posti per i NASCAR Playoffs. Attualmente, grazie ai punti ottenuti da inizio anno ad oggi, sono virtualmente inseriti nel ‘Round of 16’ Tyler Reddick (+117 – 14mo), Alex Bowman (+60 – 15mo) e Chris Buescher (+34 – 16mo).

Dopo il positivo test di Watkins Glen, la competizione del weekend, così come le altre prove della NASCAR Xfinity e Truck Series fino alle finali di Phoenix, potranno essere seguite per l’Italia sul sito web P300 con la sottoscrizione di un piccolo abbonamento.