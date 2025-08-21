Myriam Sylla: “Etichettati come favoriti? Crea pressioni ma…”. Akrari: “Stordita per essere ai Mondiali”

Giornata di vigilia per l’Italia, che venerdì 22 agosto (ore 15.30) affronterà la Slovacchia nell’incontro d’apertura dei Mondiali 2025 di volley femminile. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 scenderanno in campo a Phuket (Thailandia) con tutti i favori del pronostico: l’avversario non incute particolari timori e si punta al 30mo successo consecutivo per una Nazionale che ha vinto anche le ultime due edizioni della Nations League.

La schiacciatrice Myriam Sylla è tra le giocatrici di riferimento di questo gruppo e ha fatto un punto della situazione attraverso i canali federali: “Sono contenta di iniziare questo Mondiale con positività insieme a tutto il gruppo: siamo tranquille e pronte a metterci alla prova. A volte essere etichettati come favoriti può creare pressioni. Questo però è frutto delle vittorie che abbiamo ottenuto nell’ultimo incredibile anno e, non possiamo negare che il tutto crei aspettative”.

Il martello ha poi proseguito nella propria analisi, parlando anche delle debuttanti: “Quindi grazie allo staff e di tutto il gruppo dobbiamo essere brave a tener fuori le aspettative degli altri per pensare solo ed esclusivamente al nostro gioco. Alle più giovani, al primo Mondiale non dirò niente di particolare perché le emozioni e le sensazioni dell’esordio devono essere vissute. Anzi se proprio dovessi dare un consiglio direi di viversi questa esperienza al 100%”.

Grande entusiasmo per la centrale Yasmine Akrari, alla sua prima rassegna iridata: “Ancora non ci credo di essere qui al Mondiale: mi sento quasi stordita, potrei trovare la scusa del fuso orario, ma la verità è che sono davvero molto emozionata di essere qui, a giocare un Mondiale e con un gruppo di giocatrici straordinarie. Quando entriamo in palestra, a prescindere da dove ci troviamo pensiamo a far bene e soprattutto a fare le nostre cose, quelle su cui abbiamo lavorato prima a Cavalese e poi a Milano”.

La giovane azzurra ha continuato: “Siamo tranquille e credo che abbiamo approcciato bene in questi primi giorni in Thailandia. Faccio parte di una squadra super, quando guardo le mie compagne vedo grandi campionesse che hanno vinto tutto negli ultimi due anni. Percepisco che questo susciti tanta ammirazione nei tifosi, che qui in Thailandia sono tantissimi. Credo che questa situazione ci renda più forti perché ci consente di credere ancor di più nei nostri mezzi, cosa che potrebbe avere la sua importanza in un torneo così difficile”.