MXGP: Romain Febvre domina gara-1 ad Uddevalla, secondo Herlings

Termina con il trionfo totale di Romain Febvre la gara-1 valida per il GP della Svezia, quintultimo appuntamento valido per il Mondiale 2025 di motocross, classe MXGP. Grandissima prestazione per il pilota francese sul tracciato di Uddevalla, capace di mantenere la testa dall’inizio alla fine della corsa.

Il centauro in forza alla Kawasaki è risultato infatti il più lesto all’uscita dal cancelletto. Dopo aver girato per primo alla prima curva, il transalpino ha perennemente tenuto molto alto il ritmo, fermando il cronometro a 35:15.808 e rifilando quindi 01:504 rispetto alla KTM di Jeffrey Herlings, secondo davanti alla Yamaha di Calvin Vlaandreen, sul gradino più basso del podio con un gap di +0:2.414.

Quarto posto poi per Ruben Fernandez (Honda) con +0:17.972. Seguono quindi Maxime Renaux (Yamaha), quinto con +0:28.059, Green Coldenhoff (Fantic), sesto a +0:33.439, e Lucas Coenen (KTM), settimo a +0:40.101.

Da segnalare inoltre la top10 conquistata dagli italiani. La Fantic Racing di Andrea Bonacorsi si è infatti accomodata al nono posto con un ritardo di +0:50.049, mentre Mattia Guadagnini (Ducati) ha chiuso decimo con +0:52.273. Ventiquattresimo invece Yuri Pasqualini (Honda), attardato di un giro.