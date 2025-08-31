Mountain bike: Luca Braidot secondo a Les Gets, vince Martin. Quinto Avondetto

Arriva finalmente il primo podio stagionale in casa Italia nella Coppa del Mondo di mountain bike per la specialità olimpica del cross country. A metterlo a segno è Luca Braidot, che ha chiuso al secondo posto nella tappa francese di Les Gets, in Alta Savoia.

L’azzurro per lunghi tratti di gara è stato anche al comando, nel giro conclusivo però a beffarlo è stato il padrone di casa Luca Martin, astronascente della disciplina, che si è andato a prendere il primo successo della carriera tra i grandi.

A completare la top-3 l’elvetico Mathias Flückiger che nella battaglia per il podio ha sopravanzato sul finale il campione del mondo in carica, il sudafricano Alan Hatherly.

Per l’Italia da sottolineare anche la più che positiva quinta piazza di Simone Avondetto, mentre Juri Zanotti è diciannovesimo. Più che sufficiente il rientro in gara di Mathieu van der Poel: il neerlandese, fuoriclasse della strada, è sesto, ad un minuto dalla vetta.