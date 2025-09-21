CiclismoMountain Bike
Mountain Bike: Alan Hatherly trionfa a Lenzerheide in Coppa del Mondo. Avondetto sfiora ancora il podio
Termina con il successo di Alan Hatherly la tappa di Coppa del Mondo di mountain bike, specialità cross-country, andata in scena questo fine settimana in quel di Lenzerheide. Successo netto quello del corridore in forza al team Giant Factory Off-Road Team – XC (reduce dall’oro mondiale di qualche giorno fa), arrivato al traguardo con oltre trenta secondi di margine.
Nello specifico il sudafricano ha fermato il cronometro a 1h20:23, rifilando un gap di 32” al britannico Charlie Aldridge (Cannondale Factory Racing), secondo davanti al transalpino Adrien Boichis (Wilier-Vittoria Factory Team), sul gradino più basso del podio a 39”.
Sfiora invece ancora la top 3 invece l’azzurro Simone Avondetto (Wilier-Vittoria Factory Team), il quale si è attestato dopo una bella prova al quarto posto accusando un ritardo di 47”. Non deve abbassare la guardia il nostro portacolori, in quanto potrà andare all’attacco nel prossimo appuntamento nordamericano. Chiude la top 5 invece Martin Vidaurre Kossmann (Specialized Factory Racing) a 52 secondi.
Tra i primi venti invece Luca Braidot (Wilier-Vittoria Facotry Team), quattordicesimo a 2’13”, e Filippo Fontana, diciassettesimo a 2’47”. Solo ventisettesimo invece il leader della classifica generale Christopher Blevins (Specialized Factory Racing), mentre Luca Martin (Connoondale Factory Racing), terzo nell’overall, si è piazzato undicesimo.