LIVE Mountain bike, Mondiali 2025 in DIRETTA: c’è Van der Poel, Braidot outsider

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima gara maschile Elite dei Mondiali di Mountain Bike 2025 dalla Svizzera! Oggi si assegna il titolo più prestigioso e più atteso della rassegna, e i grandi nomi non mancano!

Uno su tutti Mathieu Van Der Poel! L’olandese volante vorrà imporre il suo regno anche in questa specialità, che per sua stessa ammissione lo diverte non poco, e in cui può risultare un importante fattore in questa prova con format olimpico. Il campione di tutto del ciclismo su strada proverà a guastare le feste agli specialisti francesi, provando a conquistare qualcosa che sarebbe fuori da ogni logica dello sport.

A Crans Montana l’attesissimo fuoriclasse proverà a conquistare infatti l’unica medaglia che gli manca nell’infinita bacheca. C’è però anche l’Italia alle porte delle medaglie quest’oggi, con Luca Braidot! Il 34enne azzurro, giunto quarto con rammarico ai Giochi Olimpici l’anno scorso, è reduce da un gran podio in Coppa del Mondo a Les Gets e proverà a giocare le sue carte da medaglia, che sarebbe la seconda per l’Italia ai Mondiali di MTBK!

Facile non sarà, bisognerà domare i tanti specialisti come Victor Koretzky, Alan Atherly, occhio anche al padrone di casa Matt Flueckinger e all’USA Amos. Insomma, ci sono almeno dieci atleti che partono con ambizioni da podio. Per l’Italia al via anche Simone Avondetto! Tom Pidcock è il campione olimpico in carica.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della gara maschile Elite dei Mondiali di Mountain Bike 2025 da Crans Montana, a due passi dal confine italiano: si parte alle 13:30! Si potrà seguire la gara su Rai Sport e su Discovery+ e DAZN, non potete mancare!