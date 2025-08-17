MotoGP oggi in tv, GP Austria 2025: orari warm-up e gara, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, domenica 17 agosto andrà in scena il GP d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato di Spielberg assisteremo a una gara decisamente interessante in cui Marc Marquez vorrà ribadire il concetto sulla sua superiorità. Nella Sprint Race di ieri ennesimo trionfo dell’asso nativo di Cervera, desideroso di realizzare un’altra doppietta e di rafforzare la sua leadership in campionato.

Nella gara del sabato Marquez ha fatto vedere quanto, con gomme usurate, abbia qualcosa in più degli altri. L’attacco nei confronti del fratello Alex (Ducati Gresini) nella Sprint è stato emblematico in questo. Un’affermazione, la dodicesima stagione limitatamente al format citato, che ha portato il margine di vantaggio di Marc a 123 lunghezze nei confronti del fratello e al 180 rispetto a Francesco Bagnaia.

Pecco costretto a fare i conti con problemi di natura tecnica sulla Ducati, dopo uno start dalla terza piazzola disastrosa. Vedremo se ci sarà una reazione del centauro piemontese, che in passato su questo tracciato ha saputo fare più volte la differenza. Tuttavia, il feeling con la Rossa è molto diverso.

La domenica del GP d’Austria sarà trasmessa in diretta televisiva nella sua totalità su Sky Sport MotoGP (208) e su Sky Sport Uno (201). Su TV8, in chiaro, ci sarà la trasmissione in differita delle gare delle tre categorie, ma non del warm-up della MotoGP. In streaming avremo la trasmissione in diretta su SkyGo e su NOW, mentre su TV8.it ci sarà la differita delle tre corse, come già ribadito. OA Sport vi darà la piena copertura dell’evento.

MOTOGP OGGI IN TV

Domenica 17 agosto

Ore 09.40-09.50, MotoGP, Warm Up a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 11.00, Moto3, Gara a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 12.15, Moto2, Gara a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.00, MotoGP, Gara a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP AUSTRIA MOTOGP 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208) trasmetteranno in diretta l’intero programma domenicale in Austria. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) offrirà la differita delle tre gare in programma, ma non il warm-up.

Diretta streaming: L’appuntamento di Spielberg della domenica potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederlo sul servizio streaming on demand NOW. Infine ci sarà anche la differita delle gare sul sito internet TV8.it.

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 17 agosto

Ore 14.00 Moto3, Gara – Differita tv in chiaro

Ore 15.15 Moto2, Gara – Differita tv in chiaro

Ore 17.05 MotoGP, Gara – Differita tv in chiaro