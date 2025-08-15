MotoGP oggi in tv, GP Austria 2025: orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, venerdì 15 agosto, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP d’Austria, tredicesimo round del Motomondiale 2025. Sul tracciato di Spielberg, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale.

Si riparte in MotoGP nel segno di Marc Marquez. Lo spagnolo nell’ultimo round iridato aveva fatto doppietta, imponendosi nella Sprint Race e nel GP domenicale. Un dominio suggellato dall’attuale situazione di classifica che lo vede al comando con 120 punti di margine sul primo degli inseguitori, il fratello Alex Marquez.

Vorrà cambiare lo spartito Francesco Bagnaia, vincitore delle ultime tre edizioni su questo pista e con un distacco di 168 punti dalla vetta. Una situazione difficile per Pecco, che deve assolutamente ritrovare il feeling con l’anteriore per rendere su un circuito come quello del Red Bull Ring: un tracciato “Stop&Go”, con violente accelerazioni e frenate.

Il venerdì del GP dell’Austria, tredicesimo round del Motomondiale 2025, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport MotoGP (208) interamente; in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 sul tracciato ceco.

MOTOGP OGGI IN TV

Venerdì 15 agosto

Ore 09.00-09.35, Moto3, Prove libere 1 a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.50-10.30, Moto2, Prove libere 1 a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.45-11.30, MotoGP, Prove libere 1 a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 13.15-13.50, Moto3, Pre-qualifiche a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.05-14.45, Moto2, Pre-qualifiche a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 15.00-16.00, MotoGP, Pre-qualifiche a Spielberg (Austria) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

