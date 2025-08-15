LIVE MotoGP, GP Austria 2025 in DIRETTA: Marc Marquez non ha mai vinto al Red Bull Ring

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito del Red Bull Ring Marc Marquez è intenzionato a porre la sua prima bandierina, partendo in maniera convincente dal day-1 del week end in Stiria.

Un campionato dominato dal Cabroncito, come dimostrano i 120 punti di vantaggio sul fratello Alex e i 168 su Francesco Bagnaia. Proprio Pecco è stato quello che meglio degli altri si è espresso su questa pista, ricordando le sue tre affermazioni nelle ultime tre edizioni del GP. Un incedere convincente quello del piemontese, che però quest’anno sembra essere un altro pilota.

Per sua stessa ammissione, Bagnaia non ha quel feeling con l’anteriore tale per cui riuscire a frenare forte e avere tanta velocità in ingresso alla curva. Una problematica che il centauro italiano si trascina dall’inizio di questo Mondiale e non pare essere risolvibile. Vedremo se la tendenza su questa pista cambierà e Pecco avrà modo di cambiare lo spartito.

Si comincia alle 10.45 con la prima sessione di prove libere, mentre alle 15.00 ci saranno le pre-qualifiche.