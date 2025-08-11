MotoGP, Maverick Vinales: “Venerdì valuterò come sto, non salgo in moto da un mese”

Maverick Vinales è pronto a tornare in sella. Dopo l’infortunio occorsogli qualche settimana fa nel GP di Germania, al Sachsenring, il pilota spagnolo della KTM Tech3 ha espresso il suo punto di vista rispetto allo stato di forma attuale.

“L’infortunio al Sachsenring è stato sfortunato – ha affermato al sito ufficiale della scuderia – ma abbiamo lavorato molto duramente con tutte le persone intorno a me per essere in grado di viaggiare in Austria, solo un mese dopo l’incidente in Germania. Sono tornato ad allenarmi la scorsa settimana ed abbiamo fatto molta fisioterapia per aiutare la spalla a guarire più velocemente e a diventare più forte. Non salgo in moto da un mese, quindi dovremo aspettare fino a venerdì per valutare la nostra forma fisica e vedere se possiamo essere competitivi. Sarà importante fare un passo alla volta”.

Poi ha aggiunto: “Sono molto contento di poter partecipare al Gran Premio d’Austria, è la gara di casa della KTM e per me era molto importante essere a Spielberg per rappresentare i nostri colori. La pista è molto bella, quindi non vedo l’ora di incontrare la squadra e riprendere il discorso da dove l’avevamo lasciato. Hanno fatto un ottimo lavoro con Pol Espargaro a Brno in mia assenza, e vorrei ringraziare Pol in particolare per il lavoro svolto con la squadra”.

Il GP d’Austria, valido come 13esimo appuntamento del Motomondiale 2025, verrà inaugurato venerdì 15 agosto: sabato 16 sarà la volta della Sprint Race, mentre domenica 17 agosto ci sarà la vera e propria gara lunga al Red Bull Ring.