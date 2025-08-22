MotoGP, Marco Bezzecchi: “Ho problemi in staccata, dobbiamo risolvere”

Un venerdì impegnativo per Marco Bezzecchi. Il pilota Aprilia si è dovuto accontentare della sesta e della dodicesima posizione in occasione dei due turni di prove libere validi per il GP di Ungheria, quattordicesimo appuntamento del Motomondiale 2025 di MotoGP.

C’è ancora dunque tanto da lavorare per il romagnolo, ancora a caccia del giusto asset in attesa delle sessioni più importanti di questo fine settimana, così come confermato da lui stesso non appena arrivato in mixed zone.

“Non è stata una giornata facile, abbiamo faticato su questa pista soprattutto in staccata, specie nel pomeriggio. La cosa complessa è che la soft dietro non mi ha dato una grande mano: dobbiamo trovare la quadra, rimboccarci le maniche e cercare di trovarla. Rimediare nel turno di mattina? L’obiettivo è questo”.

Bezzecchi ha cosí proseguito: “Dalla frenata in cui non sono a posto nascono altri problemi perché poi affronti le curve in maniera sbagliata. E qui sono tante. Nel time attack sono migliorato ma non sono passato per qualche centesimo. In termini di feeling mi sento lontano. Il time attack è difficile, non sarà semplice. Ma avere un turno in più nel caso dovessi passare in Q2 potrebbe essere un vantaggio”.