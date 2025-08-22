GP UngheriaMotoGP
Moto2, Diogo Moreira svetta nelle pre-qualifiche a Balaton Park. Lontani gli italiani
Classifica cortissima dopo le pre-qualifiche valide per il GP di Ungheria, tappa numero quattordici del Motomondiale 2025 di Moto2 in fase di svolgimento questo fine settimana presso il circuito del Balaton Park. In occasione di questo secondo turno infatti praticamente tutti i piloti del lotto sono raggruppati in un secondo, sintomo di un grande equilibrio che promette spettacolo per il prosieguo del weekend.
Il migliore in tal senso è stato Diogo Moreira che, in sella alla sua Italtrans Racing, ha fermato il cronometro a 1:41.213, staccando di 0.172 la ELF Marc VDS Racing Team di Filip Salac, secondo davanti al leader del Mondiale Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), terzo a +0.176.
Continua a mantenere il ritmo alto poi la grande sorpresa della prima sessione Adrian Huertas (Italtrans Racing), quarto a +0.186. Dietro di lui Alonso Lopez (+0.212) e David Alonso (CFMOTO Aspar Team), sesto a +0.288.
Fuori dai primi quattordici purtroppo gli italiani: Tony Arbolino (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) si è infatti dovuto accontentare della diciassettesima piazza con +0.640, mentre Celestino Vietti addirittura della ventiduesima con un ritardo di+0.726.