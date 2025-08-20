MotoGP, i fratelli Pol e Aleix Espargarò gareggeranno al GP d’Ungheria come sostituti

I fratelli Espargarò torneranno a gareggiare insieme per un weekend ufficiale del Mondiale MotoGP in occasione del Gran Premio d’Ungheria 2025, che si terrà da venerdì 22 a domenica 24 agosto sul nuovo circuito del Balaton Park. Pol e Aleix, entrambi ritirati ma collaudatori rispettivamente di KTM e Honda, sostituiranno infatti i titolari infortunati ritrovandosi in griglia dopo le tante stagioni disputate in passato nella classe regina.

Pol Espargarò prenderà il posto nel team Red Bull KTM Tech3 del connazionale spagnolo Maverick Viñales (out per un problema alla spalla): “Dover saltare un’altra gara sarà dura per Maverick, ma in Austria abbiamo visto che ha bisogno di più tempo per recuperare. In MotoGP è importante essere al 100%, lo so fin troppo bene. Ripeto ancora una volta quello che ho già detto di lui in Repubblica Ceca: sta facendo un lavoro straordinario per il marchio. Spero che torni al più presto. Ora ci concentriamo sull’Ungheria.

Non è facile passare dall’approccio del collaudatore a quello del pilota MotoGP, visto il livello che c’è in questo momento e il ritmo degli altri. Di recente abbiamo fatto dei test, il progetto sta facendo grandi progressi. Sono felice di poter aiutare nuovamente il team e il marchio scendendo in pista. Valorizzerà il nostro lavoro dietro le quinte e durante le gare. Dovremo cambiare mentalità e prepararci per questa nuova sfida al Balaton Park“, dichiara l’esperto pilota catalano.

Aleix Espargarò rimpiazzerà invece nel team Idemitsu LCR-Honda il thailandese Somkiat Chantra, che si è sottoposto a un intervento chirurgico dopo aver rimediato un infortunio al legamento collaterale laterale del ginocchio destro. Per il fratello maggiore di Pol sarà la quarta apparizione di questa stagione in un Gran Premio dopo Jerez, Silverstone e Assen.