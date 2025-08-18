MotoGP, GP Ungheria 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 22-24 agosto

La MotoGP non si ferma e dopo il weekend austriaco i piloti toneranno in pista nel fine settimana per affrontare il Gran Premio di Ungheria 2025, quattordicesimo appuntamento del Motomondiale. Per la prima volta dal 1992 si torna a correre nel paese magiaro, nel nuovo circuito del Balaton Park e non più all’Hungaroring (sede delle gare di F1).

La novità di questo weekend potrebbe scompigliare le carte in tavola, nonostante Marc Marquez abbia dimostrato totale controllo in tutti i tracciati fin qui affrontati. Lo spagnolo ha anche sfatato domenica il tabù dell’Austria, vincendo per la prima volta al Red Bull Ring, garantendosi il decimo successo stagionale ed allungando ancora in un Mondiale già in ghiaccio.

Il fine settimana del Gran Premio di Ungheria verrà trasmesso in esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208). TV8 offrirà la diretta delle qualifiche del sabato delle tre classi e della Sprint Race MotoGP. Il Gran Premio della domenica sarà invece trasmesso in differita alle ore 17.00. Le prove libere ed il warm-up saranno esclusiva di Sky Sport. La diretta streaming sarà fruibile tramite l’app di SkyGo e NOW (per abbonati). TV8.it offrirà lo streaming gratuito in diretta delle qualifiche e della Sprint Race mentre la gara della domenica sarà sempre visibile in streaming in differita. OA Sport infine, vi offrirà la diretta live testuale di tutti i turni del GP.

PROGRAMMA GP UNGHERIA 2025 MOTOGP

Venerdì 22 agosto

Ore 08:30-08:45, MotoE, Pre-Qualifiche

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere

Ore 12:35-12:50, MotoE, Pre-Qualifiche

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Ore 17:00-17:10, MotoE, Qualifiche – Q1

Ore 17:20-17:30, MotoE, Qualifiche – Q2

Sabato 23 agosto

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere 2

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere 2

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:15, MotoE, Gara-1

Ore 12:50-13:05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:15-13:30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:45-14:00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:10-14:25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, Sprint Race

Ore 16:10, MotoE, Gara-2

Domenica 24 agosto

Ore 09:40, Warm-up MotoGP

Ore 11:00, Gara Moto3

Ore 12:15, Gara Moto2

Ore 14:30, Gara MotoGP