Motocross, Febvre si prende gara-1 a Lommel. Ottavo Bonacorsi

Termina con il trionfo di Romain Febvre la gara-1 valida per il GP delle Fiandre, appuntamento numero sedici del Mondiale 2025 di MXGP in scena questo fine settimana presso il tracciato di Lommel. Il francese si è reso artefice di una splendida prestazione, dominando la corsa dall’inizio alla fine.

Il transalpino in forza alla Kawasaki nello specifico è stato il più lesto ad uscire dal cancelletto, tenendo costantemente alto il ritmo fino al traguardo finale, dove ha segnato un tempo di 36:05.332 scavando un solco significativo sul primo inseguitore, Lucas Coenen ( KTM) secondo con un gap di 17.718. Sul gradino più basso del podio si è invece accomodato Calvin Vlaandren (Yamaha), chiudendo con un gap di 44.854.

Quinta piazza invece per Glenn Coldenhoff (Fantic), fermatosi a 51.803, mentre Andrea Bonacorsi, anche lui in forza alla Fantic, si è piazzato in nona casella a 1:19.358 alle spalle di Jeffrey Herlings (KTM), ottavo a 1:19.310. Da segnalare poi in chiave Italia anche quanto fatto da Matteo Guadagnini (Ducati), ventesimo con una giro di differenza. Gara-2 si disputerà alle 17:10.