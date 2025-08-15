Moto3, Angel Piqueras svetta nelle pre-qualifiche del GP d’Austria. Bene Foggia e Pini

Un brillante Angel Piqueras ha chiuso al comando le pre-qualifiche del Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025. Sul tracciato del Red Bull Ring, baciato da sole pieno e temperature di 30° per quanto riguardo l’atmosfera e 42° sull’asfalto, abbiamo assistito ad un turno lineare, con i piloti che hanno potuto spingere al massimo per centrare la top14 che permetterà loro di evitare la Q1 domani nel corso delle qualifiche.

Il miglior tempo della sessione porta la firma dello spagnolo Angel Piqueras (Honda Leopard) che ha fatto fermare i cronometri sull’1:39.918, seguito dall’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) a 158 millesimi, mentre è terzo il giapponese Ryusei Yamanaka (KTM MT) a 320. Quarta posizione per lo spagnolo Maximo Quiles (CFMoto Aspar) a 423, quinta per il migliore degli italiani, Dennis Foggia (CFMoto Aspar) a 520, mentre in sesta troviamo lo spagnolo David Munoz (KTM Intact GP) a 613.

Settima posizione per il leader della classifica generale, lo spagnolo José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), oggi non particolarmente brillante a 616 millesimi dalla vetta, quindi ottavo il nostro Guido Pini (KTM IntactGP) a 677 con il giapponese Taiyo Furusato (Honda Asia) nono a 777 ed il britannico Scott Ogden (KTM CIP) decimo a 884. Chiude in undicesima posizione lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) a 976, davanti all’australiano Joel Kelso (KTM MTA) dodicesimo a 1.002, quindi 13° lo spagnolo David Almansa (Honda Leopard) a 1.022 con il suo connazionale Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) che completa la top14 a 1.123.

Gli altri italiani: non va oltre la 18a posizione Nicola Carraro (Honda Snipers) a 1.324, quindi 20° Riccardo Rossi (Honda Snipers) a 1.582, mentre è solamente 23° Stefano Nepa (Honda SIC58) a 2.203