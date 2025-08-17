Moto2, Moreira vince in Austria e si rilancia nel Mondiale. Vietti sul podio, out Gonzalez

Diogo Moreira si mette definitivamente alle spalle il doppio zero avvenuto tra Sachsenring e Brno prima della pausa estiva, tornando alla vittoria sul circuito Red Bull Ring di Spielberg in occasione del Gran Premio d’Austria 2025 di Moto2. Il brasiliano del team Italtrans conquista dunque il secondo successo stagionale (dopo Assen) ed il terzo complessivo in carriera nel Motomondiale (trionfò anche a Mandalika in Moto3 nel 2023), rilanciando le sue quotazioni in ottica iridata grazie al passaggio a vuoto di Manuel Gonzalez.

Il leader del campionato è stato costretto infatti al ritiro dopo 7 giri per un problema tecnico sulla sua Kalex mentre si trovava in quarta piazza e a ridosso dei primi tre, lasciando sul piatto tanti punti preziosi nella corsa al titolo. A conti fatti poteva andare comunque molto peggio allo spagnolo del team Intact GP, perché il suo più diretto inseguitore Aron Canet non è andato oltre un modesto 10° posto racimolando quindi 6 punticini e avvicinandosi a -19 dalla vetta.

Il podio odierno in Stiria è stato completato dal rookie iberico Daniel Holgado (team Aspar), al miglior risultato nella categoria, e dalla Boscoscuro dell’azzurro Celestino Vietti (Sync Speedrs), terzo come in Argentina usufruendo della caduta nel finale di David Alonso. L’Italia porta a casa anche una buona quinta posizione con Tony Arbolino, subito alle spalle dello spagnolo Albert Arenas. Solo 22° Mattia Pasini.

Con questo risultato, Gonzalez è ancora in vetta alla classifica generale del Mondiale Moto2 con un vantaggio di 19 punti su Canet, 35 su Moreira, 45 su Baltus, 69 su Dixon e 82 su Vietti.

CLASSIFICA GP AUSTRIA MOTO2 2025

1 25 10 Diogo MOREIRA BRA Italtrans Racing Team KALEX 36’05.205 166.2

2 20 27 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 36’07.580 166.0 2.375

3 16 13 BOSCOSCURO Celestino VIETTI ITA Sync SpeedRS Team 36’10.556 165.8 5.351

4 13 75 Albert ARENAS SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 36’11.022 165.8 5.817

5 11 14 BOSCOSCURO Tony ARBOLINO ITA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 36’11.653 165.7 6.448

6 10 4 BOSCOSCURO Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR – FRINSA – MSI 36’12.654 165.7 7.449

7 9 7 Barry BALTUS BEL Fantic Racing Lino Sonego KALEX 36’12.830 165.6 7.625

8 8 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 36’12.934 165.6 7.729

9 7 28 BOSCOSCURO Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 36’13.261 165.6 8.056

10 6 44 Aron CANET SPA Fantic Racing Lino Sonego KALEX 36’17.018 165.3 11.813

11 5 12 BOSCOSCURO Filip SALAC CZE ELF Marc VDS Racing Team 36’18.668 165.2 13.463

12 4 24 Marcos RAMIREZ SPA Onlyfans American Racing Team KALEX 36’18.874 165.2 13.669

13 3 71 Ayumu SASAKI JPN RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 36’21.192 165.0 15.987

14 2 17 Daniel MUÑOZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 36’24.816 164.7 19.611

15 1 15 Darryn BINDER RSA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 36’25.718 164.7 20.513

16 21 BOSCOSCURO Alonso LOPEZ SPA Sync SpeedRS Team 36’25.814 164.7 20.609

17 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 36’26.158 164.6 20.953

18 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 36’26.703 164.6 21.498

19 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Forward Factory Team FORWARD 36’29.550 164.4 24.345

20 96 BOSCOSCURO Jake DIXON GBR ELF Marc VDS Racing Team 36’32.919 164.1 27.714

21 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW-Idrofoglia Racing GP KALEX 36’36.285 163.9 31.080

22 54 Mattia PASINI ITA Fantic Racing Redemption KALEX 36’38.247 163.7 33.042

23 19 BOSCOSCURO Unai ORRADRE SPA QJMOTOR – FRINSA – MSI 36’45.579 163.2 40.374

24 92 Yuki KUNII JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 36’46.861 163.1 41.656

25 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 36’54.749 162.5 49.544

Non classificati

80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 28’14.289 166.2 5 laps

16 Joe ROBERTS USA Onlyfans American Racing Team KALEX 14’18.801 164.0 14 laps

18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 11’29.894 158.8 16 laps

81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX