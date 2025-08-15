GP AustriaMotoGP
Moto2: Gonzalez si prende le pre-qualifiche al Red Bull Ring. Quarto Vietti, in risalita Arbolino
Dopo un primo turno di assestamento, ecco Manuel Gonzalez. L’attuale leader della classifica piloti si è infatti imposto in occasione delle pre-qualifiche valide per il GP d’Austria, appuntamento numero tredici del Motomondiale 2025 per ciò che concerne la classe Moto2, in scena presso l’iconico Red Bull Ring di Spielberg.
Prestazione maiuscola per il centauro in forza alla Liqui Moly Dynavolt Intact GP, capace di fermare il cronometro a 1:37.222, precedendo di soli 0.077 al diretto avversario Aron Canet che, in sella alla sua Fantic Racing LINO SONEGO, ha racimolato un gap di +0.13 piazzandosi davanti alla QJMOTOR – FRINSA – MSI di Ivan Ortolà, terzo a +0.077.
Sale di colpi poi Celestino Vietti (SpeedRS Team), il quale ha centrato il quarto posto con un ritardo di +0.083. Seguono quindi Filip Salac (ELF Marc VDS Racing Team), quinto a +0.149, Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), sesto a +0.196 e Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team), settimo a +0.213.
In risalita anche Tony Arbolino (BLU CRU Parma Yamaha Moto2), dodicesimo nella FP1 ed ottavo in queste pre-qualifiche con +0.280. Più indietro invece il terzo azzurro Mattia Pasini (Fantic Racing LINO SONGO) che, purtroppo, non è andato oltre la ventiseiesima moneta con +1.048.