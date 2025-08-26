Michael Magnesi torna sul ring: fissato l’incontro che può valere una chance per il Mondiale

Definita la data per il ritorno sul ring. Il 29 ottobre Michael Magnesi avrà un’opportunità importante che potrebbe portarlo a lottare per la cintura di campione del mondo WBC dei pesi superpiuma. Il pugile italiano, infatti, andrà a Manila (Filippine), per affrontare il padrone di casa, Mark Magsayo, già campione del mondo dei pesi piuma.

La conferma di un incontro che si pensava ci potesse essere, dopo la vittoria tanto bella quanto sofferta di Magnesi contro il francese El Hadri il 28 marzo. Un incontro che ha dimostrato quanto il nostro portacolori abbia messo alle spalle i pensieri negativi legati al brutto ko subìto contro il giapponese Masanori Rikiishi.

Un risultato che l’ha messo nelle condizioni di affrontare Magasayo, essendo il boxer tricolore al secondo posto del ranking proprio alle spalle del filippino. Il vincitore di questa sfida sarà poi colui che affronterà sul quadrato e il talentuoso americano O’Shaquie Foster nella sfida suprema.

Magnesi dovrà fare molto attenzione. Il suo stile di combattimento da picchiatore puro potrebbe mal conciliarsi con quello del suo avversario, che potrebbe fare male coi colpi d’incontro alla figura. Sarà quindi necessario trovare il giusto equilibrio tra aggressività e tattica, scegliendo con cura quando affondare. Chiaramente, anche il contesto ambientale potrebbe essere un ulteriore ostacolo per il pugile nostrano. Non resta che attendere.