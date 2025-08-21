Boxe, Guido Vianello si rilancia: sfiderà un canadese dopo la brutta sconfitta con Torrez

Lo scorso 6 aprile Guido Vianello era stato severamente sconfitto da Richard Torrez Jr: il nostro peso massimo aveva perso con un netto verdetto unanime (97-92, 98-91, 98-91) sul ring del Palms Casino Resort di Las Vegas (Nevada, USA), inchinandosi in maniera nitida in quello che era un crocevia fondamentale della propria carriera. Un’affermazione in primavera, infatti, avrebbe permesso al ribattezzato The Gladiator di scalare le gerarchie della categoria regina e di ambire alla possibilità per il Mondiale in un prossimo futuro.

La terza battuta d’arresto in carriera (a fronte di tredici affermazioni da professionista) ha un po’ frenato il 31enne laziale, che ora proverà a rilanciarsi: il prossimo 11 ottobre incrocerà i guantoni con il canadese Alexis Barrere sul ring del Wells Fargo Center di Philadelphia (USA), in palio la cintura WBC Continental Americas (uno dei tanti titoli al di sotto dei vari Mondiali e degli internazionali delle varie sigle).

Il pugile italiano incrocerà un rivale di un anno più giovane e imbattuto (12 successi in altrettanti incontri disputati, di cui 10 prima del limite), reduce dall’affermazione contro Ubaldo Ilagor Resendiz lo scorso 28 febbraio a Gatineau. Guido Vianello dovrà assolutamente vincere per riprovare una scalata, ma servirà davvero offrire un pugilato ben diverso rispetto a quello ammirato quattro mesi fa, quando risultò troppo rinunciatario e incapace di fare male al rivale.