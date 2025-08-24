Novak Djokovic ammette: “Non ho in programma altri tornei oltre ai quattro Slam”

Novak Djokovic punta ancora al 25° titolo Slam della carriera, ed è proprio questa la motivazione principale che lo spinge a proseguire la sua carriera nonostante i 38 anni e soprattutto la sensazione che il circuito appartenga ormai ad altri due protagonisti come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Il fuoriclasse serbo si presenta comunque agli US Open 2025 con l’obiettivo di arrivare fino in fondo, dopo aver scelto di rinunciare a tutti i tornei di preparazione sul cemento nordamericano post-Wimbledon.

“Dove trovo gioia e motivazione? Dov’è che traggo ispirazione per giocare il mio miglior tennis? Quale il posto in cui tenga di più a scendere in campo? I quattro Slam sono i tornei che più mi motivano, poi ci sono altri eventi qui e là, ma al momento non ho altra schedule oltre i quattro Slam, sono sincero. Ormai non tendo più a caricare troppo la mia programmazione, non inseguo il ranking né punto a conquistare o difendere i miei punti. È una cosa a cui non penso più“, ammette Nole in conferenza stampa.

“C’è la famiglia, ovviamente, e al momento è la priorità numero uno. Ci sono date importanti come il compleanno di mia figlia che non voglio perdere, è il 2 settembre ma se riuscirò a far bene vorrebbe dire che sono ancora qui. Ma sono cose che non vorrei più perdere. È una questione personale invece essere qui e mostrare al pubblico che in tutti questi anni mi ha sostenuto quel che sono ancora in grado di fare“, dichiara il quattro volte campione del Major statunitense.

Sulla rivalità generazionale tra Sinner e Alcaraz, attuali dominatori del tennis maschile: “Quando si parla di sport individuali la gente ama vedere delle rivalità e la loro, senza dubbio, è la migliore che ci sia al momento. Ci sono però diversi giocatori in grado di allargarla, giocatori che possono ambire a diventare i terzi incomodi“.