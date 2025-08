Mboko: “In questo momento, Cincinnati è in bilico. Non so se giocherò”

Nel torneo WTA di Montreal sta brillando la stella di una giovane tennista canadese. Victoria Mboko, dopo aver eliminato a sorpresa la testa di serie numero uno Coco Gauff, ha confermato il suo eccellente momento di forma superando la spagnola Jessica Bouzas Maneiro e ha così guadagnato la prima semifinale WTA della sua carriera. Nel prossimo turno la tennista nordamericana affronterà la kazaka Elena Rybakina.

Al termine del match Mboko non ha nascosto la propria soddisfazione per il brillante risultato raggiunto, si è soffermato su Eugenie Bouchard come fonte d’ispirazione e, con estremo realismo, non ha escluso la concreta possibilità di saltare il torneo di Cincinnati.

Sull’importanza del risultato raggiunto: “Prima di tutto, sono molto felice in questo momento. Raggiungere un simile traguardo in un torneo come questo è un traguardo davvero enorme per me. Non potrei essere più felice di aver vissuto questa esperienza qui a Montreal. Nel complesso, non ho molte parole da dire, ma vi assicuro che sono immensamente felice.”

Sull’eredità di Bouchard: “Non ho visto molto giocare Genie, ma sai, penso che sia stata la prima donna canadese a stabilire grandi traguardi per il tennis nel nostro paese. Penso che sia stata d’ispirazione per molte ragazze come me, forse anche i nostri stili di gioco potrebbero essere molto diversi. Questo è tutto quello che posso dire.”

I riflessi della vittoria contro Gauff: “Certo, la partita dell’altro giorno contro Coco è stata un’esperienza davvero speciale. Ero molto felice di aver vinto quel giorno. Non so, alla fine ero ancora in gara, quindi non potevo festeggiare troppo o cose del genere. Ero ancora intrappolata in quella sensazione di rimanere in gioco nel torneo, che è qualcosa che faccio di solito. Se giochi un torneo è perché vuoi vincerlo, quindi mi piace avere sempre questo tipo di mentalità, tutto qui.”

Sulla prima semifinale WTA: “In questo momento non mi sento fresca, ma non mi sento nemmeno così stanca. Penso che il giorno di riposo che abbiamo tra una partita e l’altra sia di grande aiuto; è un giorno intermedio, così possiamo riorganizzarci e ricaricarci. È anche vero che ogni giorno ho fatto quello che dovevo fare per recuperare bene. La maggior parte delle mie partite si sono svolte di notte, quindi ho tutto il tempo durante il giorno per fare un pisolino o fare qualsiasi altra cosa mi serva per essere pronta per la notte. Sì, in realtà mi sento piuttosto bene in questo momento.”

Sul match con Elena Rybakina: “Ho già giocato contro di lei a Washington, meno di due settimane fa, quindi non mi aspetto affatto una partita facile. Ci ho già giocato, quindi so cosa aspettarmi. Forse devo solo alzare un po’ il mio livello e stare al suo passo in campo. È una giocatrice che ha ottimi colpi da fondocampo, oltre a un servizio formidabile. Quel giorno dovrò fare tutto il possibile per rimanere in lizza.”

Sui tornei da una o due settimane e i dubbi relativi a Cincinnati: “La questione del torneo di due settimane, onestamente… è tutto troppo nuovo per me, quindi non ho avuto tempo di pensarci o di formarmi una posizione al riguardo. Voglio dire, in questo momento capisco quanto sia bello avere un giorno di riposo tra una partita e l’altra, ma sai, la prossima settimana c’è anche un torneo davvero impegnativo. Al momento sono concentrato solo su quello che succederà questa settimana; non ho nemmeno avuto tempo di pensarci. In effetti, al momento sono iscritto a Cincinnati, ma non sono sicuro di andarci. Voglio vedere fin dove posso arrivare qui prima, quindi lascio la questione in sospeso. Non lo so“.