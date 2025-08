ATP Toronto 2025, Zverev spegne la corsa di Popyrin. Khachanov si impone su Michelsen

Si è delineata la prima semifinale del Masters 1000 di Toronto. A contendersi un posto nell’ultimo atto del torneo canadese saranno Alexander Zverev e Karen Khachanov, che hanno sconfitto rispettivamente l’australiano Alexei Popyrin e l’americano Alex Michelsen.

Una vittoria in rimonta per Zverev, che ha messo fine alla striscia vincente sul cemento canadese di Popyrin, che difendeva il titolo vinto nella passata stagione a Montreal. Il numero uno del seeding si è imposto in tre set con il punteggio di 6-7 6-4 6-3 dopo una battaglia di due ore e quarantadue minuti di gioco. Nel primo set si segue l’andamento dei turni di servizio e si arriva al tie-break, che viene vinto 10-8 dall’australiano, che annulla anche due set point. Nel secondo parziale, invece, Zverev va avanti di un break subito, ma subisce il controbreak nel settimo gioco. Sembra un altro set pronto a finire al tie-break ed invece nel decimo gioco il tedesco strappa ancora la battuta all’avversario e pareggia i conti. Nel terzo set, invece, è decisivo il break in apertura di Zverev, che poi lo difende e chiude sul 6-3.

Si rivede a livelli importanti anche Karen Khachanov, che in questa stagione ha raggiunto le semifinali solamente nei tornei di Barcellona ed Halle e mai ancora in un Masters 1000. Il russo ha fermato la corsa di Alex Michelsen, superando il giovane americano in due set per 6-4 7-6 in un’ora e quarantaquattro minuti di gioco. Nel primo set lo statunitense parte meglio (2-0), ma poi subisce quattro game consecutivi dal russo, che ribalta tutto e vince 6-4. Nel secondo set, invece, si segue l’andamento dei turni di servizio, ma Khachanov deve salvare due set point nel decimo game. Si arriva al tie-break, che viene vinto dal russo per 7-3.

Nella notte italiana si disputeranno le altre due semifinali. Per primi a scendere in campo saranno Taylor Fritz ed Andrey Rublev, mentre successivamente toccherà a Ben Shelton contro Alex de Minaur.