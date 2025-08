WTA Montreal 2025, Rybakina conquista la semifinale. Prosegue il sogno di Mboko

Sono Elena Rybakina e Victoria Mboko le prime giocatrici a staccare il biglietto per la semifinale del WTA 1000 di Montreal. La kazaka ha sfruttato il ritiro in avvio di secondo set dell’ucraina Marta Kostyuk, mentre la canadese prosegue il suo sogno dopo aver battuto la spagnola Jessica Bouzas Maneiro.

Neanche un’ora di gioco in campo per Elena Rybakina, che ha concluso il suo quarto di finale in appena 54 minuti. Sul 6-1 2-1 in favore della kazaka, infatti, è arrivato il ritiro da parte di Kostyuk, che ha dovuto abbandonare il campo per un infortunio al polso. Si tratta della decima semifinale della carriera in un WTA 1000 per Rybakina.

Prosegue la favola di Victoria Mboko, che è diventata la seconda tennista canadese dal 1970 a raggiungere questo traguardo nel torneo di casa (in precedenza solo Bianca Andreescu nel 2019). La diciottenne ha centrato la sua prima semifinale in 1000, superando in due set la sorprendente spagnola Jessica Bouzas Maneiro con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e diciassette minuti di gioco.

Questa notte si disputeranno le altre due semifinali. In campo all’inizio l’americana Madison Keys contro la danese Clara Tauson, mentre successivamente toccherà all’ucraina Elina Svitolina affrontare la giapponese Naomi Osaka.