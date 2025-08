Mattia Furlani scuote gli Assoluti e atterra lontano: misura pregevole e falcate mondiali

Mattia Furlani ha impreziosito la parte conclusiva dei Campionati Italiani Assoluti di atletica, firmando il balzo che avvalora la sua vittoria nella gara di salto in lungo sulla pedana di Caorle (località in provincia di Venezia). Il Campione del Mondo indoor è atterrato a 8.26 metri (vento nullo) in occasione dell’ultimo tentativo, acme di una serie in cui spiccano anche un 8.17 (al terzo assalto), un 8.01 (alla seconda) e un 7.99 (alla quinta).

Il giovane fuoriclasse laziale, bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e argento europeo in sala e all’aperto, ha piazzato la stoccata che ci si attendeva da qualche settimana visto che nelle ultime uscite non era riuscito a esprimersi ai suoi livelli d’eccellenza. Il 20enne non aveva avuto modo di esaltarsi tra giugno e luglio: 8.13 al Golden Gala, 8.11 a Turku, 8.07 agli Europei a squadre di Madrid, 8.05 in Diamond League a Londra.

Il riscontro odierno rappresenta la nona misura della carriera di Mattia Furlani, la quarta stagionale dietro all’8.37 di Torun (al coperto), all’8.30 con cui vinse il titolo iridato in sala a Nanchino e all’8.31 di Rieti (all’aperto). L’azzurro lascia il Veneto con diverse risposte positive e con la consapevolezza che, una volta registrata la rincorsa e avere perfezionato la fase di volo, potrà davvero spingersi molto lontano. Da qui si riparte quando manca un mese e mezzo ai Mondiali di Tokyo, da annotare il buon secondo posto dell’altro classe 2005 Francesco Inzoli (7.96), terzo Fabio Pagan (7.43).