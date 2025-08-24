Lupo e Breidenbach guidano lo show: a Vasto, nella settima tappa del campionato italiano di beach volley, quarti da brividi

La tappa del Campionato Italiano Assoluto di beach volley a Vasto si è aperta con una prima giornata intensa e ricca di contenuti tecnici, che ha già portato in dote un quadro chiaro delle coppie qualificate ai quarti di finale, sia al maschile che al femminile. Tra match di qualificazione, gironi eliminatori e primi incroci a eliminazione diretta, la sabbia abruzzese ha offerto sfide combattute e prestazioni di livello, confermando il valore del circuito tricolore.

Nel torneo maschile, le qualificazioni hanno messo subito in luce diverse coppie in cerca di spazio nel tabellone principale. Ceccoli/Carucci hanno trovato il passo giusto superando prima Amorosi/Santucci e poi Leonelli/Brofiga Franchi, confermando solidità e determinazione. Bene anche Camerani/Bellucci, capaci di eliminare Furgani/Ingrosso senza troppi problemi, e Burgmann/Iervolino, vincenti contro Mussa/Santos al termine di un match molto combattuto. In evidenza anche Marini/Pantalei, autori di una vittoria sofferta su Pagnini/Brucini, mentre Cecchini/Ulisse e Krumins/Cravera hanno completato il gruppo delle coppie qualificate.

Nel Girone A del tabellone principale hanno brillato Lupo/Borraccino, capaci di imporsi sia su Ceccoli/Carucci sia su Andreatta/Benzi, conquistando il primo posto e confermando di essere ormai una realtà solida del circuito. Sorprendente anche il successo di Ceccoli/Carucci contro la coppia francese Canet/Bushby, utile a centrare la qualificazione. Nel Girone B non sono mancate le sorprese: Marchetto/Dal Molin hanno messo in difficoltà Preti/Bertoli, ma alla fine a spuntarla sono stati proprio i veterani insieme a Sacripanti/Titta, protagonisti di match equilibratissimi contro Krumins/Cravera. Nel Girone C dominio di Alfieri/Ranghieri, che hanno confermato il loro ruolo di favoriti, mentre Camerani/Bellucci hanno vissuto un percorso altalenante, cedendo a Spadoni/Luisetto prima di riscattarsi contro Marini/Pantalei. Nel Girone D la leadership è andata a Podestà/Martino, capaci di superare Cecchini/Ulisse e Burgmann/Iervolino, mentre Bonifazi/Acerbi hanno strappato il pass grazie al successo su Cecchini/Ulisse in una sfida vibrante.

Gli ottavi di finale hanno offerto partite di spessore. Bonifazi/Acerbi hanno confermato la loro concretezza battendo Spadoni/Luisetto, mentre Ceccoli/Carucci hanno eliminato Marchetto/Dal Molin al termine di una sfida equilibrata e spettacolare. Vittoria anche per Andreatta/Benzi, capaci di avere la meglio su Preti/Bertoli, mentre Burgmann/Iervolino hanno superato Camerani/Bellucci in due set combattuti.

Il tabellone dei quarti di finale maschili si preannuncia quindi di altissimo livello: Lupo/Borraccino affronteranno Bonifazi/Acerbi, Ceccoli/Carucci se la vedranno con Alfieri/Ranghieri, Podestà/Martino sfideranno Andreatta/Benzi, mentre Burgmann/Iervolino si giocheranno l’accesso in semifinale contro Sacripanti/Titta.

Non meno avvincente il torneo femminile, che ha regalato sorprese fin dalle qualificazioni. Tra le protagoniste, Piccoli/Foresti hanno trovato il pass superando Quagliotti/Tonello, mentre Cicola/Dalmazzo hanno regolato Mileno/Delli Quadri con autorità. Buona prova anche per Pastorino/Cimmino, vincenti su Cicogna/Guglielmo, e per Rastelli/Tamagnone, a segno contro Ruffini/Tagliapietra. Con loro si sono qualificate anche Barboni/Schwan e Bertozzi/Mazzotti, quest’ultime già apparse in grande condizione.

Nei gironi è emersa con forza la solidità di They/Breidenbach, capaci di battere Priore/Belegni e Salvador/Massi senza mai perdere un set. Nel Girone B equilibrio e spettacolo hanno premiato Bertozzi/Mazzotti insieme a Pastorino/Cimmino, mentre nel Girone C si sono messe in luce Belliero Piccinin/Puccinelli, vincenti su Mancinelli/Sestini e Barboni/Schwan. Nel Girone D infine dominio di Sanguigni/Balducci, protagoniste di un percorso netto, davanti a Franzoni/Gili e a Cicola/Dalmazzo.

Negli ottavi di finale è arrivato il successo netto di Bertozzi/Mazzotti contro Mancinelli/Sestini, fermate anche da un problema fisico, mentre Salvador/Massi hanno dovuto faticare tre set per avere la meglio su Cicola/Dalmazzo. Vittoria chiara di Gradini/Frasca su Rastelli/Tamagnone, mentre Franzoni/Gili hanno completato il quadro eliminando Piccoli/Foresti dopo un match emozionante.

Il tabellone dei quarti di finale femminili promette quindi spettacolo: They/Breidenbach affronteranno Bertozzi/Mazzotti, Salvador/Massi se la vedranno con Belliero Piccinin/Puccinelli, Sanguigni/Balducci sfideranno Gradini/Frasca, mentre Franzoni/Gili giocheranno contro Pastorino/Cimmino.

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Ceccoli/Carucci – Amorosi/Santucci 2-0 (21-10, 21-18)

Leonelli/Brofiga Franchi – Beltrame/Losi 2-1 (21-16, 16-21, 17-15)

Furgani/Ingrosso P. – Giardinieri/Caliri 2-1 (21-15, 20-22, 15-10)

Camerani/Bellucci – Bissacco D./Cumino 2-0 (21-6, 21-8)

Mussa/Santos – Turkaj/Oberto 2-1 (19-21, 21-15, 15-12)

Burgmann/Iervolino – Marini Da Costa/Iurisci 2-1 (21-13, 17-21, 15-13)

Pagnini/Brucini – Geromin/Camozzi 2-0 (21-19, 21-16)

Marini M./Pantalei – Santomassimo/Di Felice 2-1 (17-21, 21-11, 15-10)

Cecchini/Ulisse – Storari/Ceciliani 2-0 (21-17, 21-15)

Pizzileo/Lupo A. – Robustelli/Bettucchi 2-0 (21-11, 21-13)

Peri/Mencaroni – Bissacco E./Canegallo 2-0 (21-15, 21-6)

Krumins/Cravera – Zaza/Malpassi 2-0 (21-10, 21-17)

Secondo turno qualificazioni: Ceccoli/Carucci – Leonelli/Brofiga Franchi 2-0 (21-16, 21-17)

Camerani/Bellucci – Furgani/Ingrosso P. 2-0 (21-16, 21-13)

Burgmann/Iervolino – Mussa/Santos 2-0 (22-20, 21-15)

Marini M./Pantalei – Pagnini/Brucini 2-0 (26-24, 21-15)

Cecchini/Ulisse – Pizzileo/Lupo A. 2-0 (21-18, 21-14)

Krumins/Cravera – Peri/Mencaroni 2-0 (21-13, 21-17)

Gironi. Girone A

Andreatta/Benzi – Canet/Bushby 2-0 (21-16, 21-9)

Lupo D./Borraccino – Ceccoli/Carucci 2-0 (22-20, 21-12)

Andreatta/Benzi – Lupo D./Borraccino 0-2 (21-23, 20-22)

Canet/Bushby – Ceccoli/Carucci 1-2 (18-21, 21-10, 11-15)

Girone B

Marchetto/Dal Molin – Preti/Bertoli 2-0 (21-18, 21-19)

Krumins/Cravera – Sacripanti/Titta 1-2 (19-21, 22-20, 12-15)

Marchetto/Dal Molin – Sacripanti/Titta 0-2 (20-22, 15-21)

Preti/Bertoli – Krumins/Cravera 2-1 (11-21, 21-18, 15-11)

Girone C

Alfieri/Ranghieri – Marini M./Pantalei 2-0 (21-11, 21-15)

Camerani/Bellucci – Spadoni/Luisetto 1-2 (21-15, 12-21, 14-16)

Alfieri/Ranghieri – Spadoni/Luisetto 2-0 (21-15, 21-19)

Marini M./Pantalei – Camerani/Bellucci 0-2 (17-21, 17-21)

Girone D

Bonifazi/Acerbi – Burgmann/Iervolino 1-2 (21-15, 19-21, 22-24)

Cecchini/Ulisse – Podestà/Martino 0-2 (18-21, 11-21)

Burgmann/Iervolino – Podestà/Martino 0-2 (15-21, 14-21)

Bonifazi/Acerbi – Cecchini/Ulisse 2-0 (21-14, 22-20)

Ottavi di finale: Bonifazi/Acerbi – Spadoni/Luisetto 2-0 (21-12, 21-18)

Marchetto/Dal Molin – Ceccoli/Carucci 1-2 (21-18, 20-22, 12-15)

Preti/Bertoli – Andreatta/Benzi 0-2 (12-21, 20-22)

Burgmann/Iervolino – Camerani/Bellucci 2-0 (24-22, 21-18)

Quarti di finale: Lupo D./Borraccino – Bonifazi/Acerbi

Ceccoli/Carucci – Alfieri/Ranghieri

Podestà/Martino – Andreatta/Benzi

Burgmann/Iervolino – Sacripanti/Titta

TORNEO FEMMINILE

Primo turno qualificazione: Zanon/Di Prima – Quagliotti/Tonello 1-2 (21-15, 11-21, 16-18)

Cicola L./Dalmazzo – Mileno/Delli Quadri 2-0 (21-10, 21-15)

Cicogna/Guglielmo – Roscigno/Sorrentini 2-0 (21-15, 21-13)

Rastelli/Tamagnone – Ruffini/Tagliapietra 2-0 (21-12, 23-21)

Sarra/Valdora – Petrini/Castagnanova 2-0 (21-14, 21-10)

Bertozzi/Mazzotti – Orciani/Pratesi 2-0 (21-15, 21-12)

Secondo turno qualificazione: Piccoli/Foresti – Quagliotti/Tonello 2-1 (21-18, 18-21, 15-9)

Montedoro/Ujka – Cicola L./Dalmazzo 0-2 (17-21, 16-21)

Pastorino/Cimmino – Cicogna/Guglielmo 2-1 (21-16, 13-21, 15-11)

Pastore/Biancini – Rastelli/Tamagnone 0-2 (15-21, 11-21)

Sarra/Valdora – Barboni/Schwan 0-2 (12-21, 13-21)

Bertozzi/Mazzotti – Tallevi Monaco 2-0 (21-10, 21-11)

Girone. Girone A

They/Breidenbach – Priore/Belegni 2-0 (21-10, 21-13)

Piccoli/Foresti – Salvador/Massi 0-2 (16-21, 19-21)

They/Breidenbach – Salvador/Massi 2-0 (21-14, 21-11)

Priore/Belegni – Piccoli/Foresti 0-2 (18-21, 18-21)

Girone B

Gradini/Frasca – Bertozzi/Mazzotti 2-0 (21-11, 21-16)

Pastorino/Cimmino – Annibalini/Toti 2-1 (21-18, 18-21, 15-12)

Gradini/Frasca – Pastorino/Cimmino 1-2 (19-21, 23-21, 13-15)

Bertozzi/Mazzotti – Annibalini/Toti 2-1 (18-21, 21-18, 16-14)

Girone C

Mancinelli/Sestini – Rastelli/Tamagnone 2-0 (21-17, 21-17)

Barboni/Schwan – Belliero Piccinin/Puccinelli 0-2 (18-21, 21-23)

Mancinelli/Sestini – Belliero Piccinin/Puccinelli 1-2 (13-21, 22-20, 12-15)

Rastelli/Tamagnone – Barboni/Schwan 2-0 (21-15, 21-17)

Girone D

Sanguigni/Balducci – Cicola/Dalmazzo 2-0 (21-18, 21-12)

Franzoni/Gili – Tega/Allegretti 2-0 (21-14, 21-16)

Sanguigni/Balducci – Franzoni/Gili 2-0 (21-18, 21-16)

Cicola/Dalmazzo – Tega/Allegretti 2-0 (21-18, 21-18)

Ottavi di finale: Bertozzi/Mazzotti – Mancinelli/Sestini 2-0 (21-12, 21-3) [forfeit Mancinelli/Sestini]

Salvador/Massi – Cicola L./Dalmazzo 2-1 (16-21, 24-22, 15-11)

Rastelli/Tamagnone – Gradini/Frasca 0-2 (15-21, 13-21)

Franzoni/Gili – Piccoli/Foresti 2-1 (21-18, 22-24, 15-11)

Quarti di finale: They/Breidenbach – Bertozzi/Mazzotti

Salvador/Massi – Belliero Piccinin/Puccinelli

Sanguigni/Balducci – Gradini/Frasca

Franzoni/Gili – Pastorino/Cimmino