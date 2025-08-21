Beach volley, Europei Under 20: gli azzurri convincono, le azzurre sprecano la chance più facile

Dopo il risultato deludente degli Europei Under 22, dove entrambe le coppie azzurre erano uscite al primo turno senza centrare alcuna vittoria, il ritorno in campo all’Europeo Under 20 in corso in Spagna ha avuto un sapore diverso, soprattutto al maschile. Sanguanini/Marchesan, inseriti nella Pool C, hanno trovato subito il modo di invertire la rotta, cogliendo due successi che valgono la certezza del passaggio alla fase a eliminazione diretta. Più complicata, invece, la situazione per Aliotta/Viti, sconfitte al debutto in una partita che sulla carta rappresentava l’occasione più abbordabile del girone: per restare in corsa servirà un’impresa.

Nel torneo maschile, il cammino degli azzurri ha preso quota fin dalla prima sfida. Šušterič/Purgar (SLO) sono stati battuti con autorità 2-0 (21-16, 21-17), un risultato che ha restituito fiducia a Sanguanini e Marchesan dopo le difficoltà mostrate nella rassegna continentale di categoria superiore. Ancora più significativa la seconda affermazione, arrivata al termine di una vera battaglia contro i forti svizzeri Allemann/Friedli [3]: sotto di un set (21-18) gli italiani hanno reagito con carattere, ribaltando il punteggio con un brillante 21-16 e un convincente 15-11 al tie-break. Due vittorie su due che valgono già il pass per il turno ad eliminazione diretta, con la possibilità di chiudere il girone al primo posto se arriverà anche un successo contro gli spagnoli Cano/Erades [30].

Decisamente meno positivo l’avvio del torneo femminile. Inserite in una Pool A ostica ma non impossibile, Aliotta/Viti hanno sprecato l’opportunità di partire col piede giusto contro le turche Simdim/Dogan [17]. Dopo un primo set dominato e vinto 21-11, la coppia italiana ha perso smalto e lucidità, subendo il ritorno delle avversarie che si sono imposte 21-11 e 15-12 nel tie-break. Una sconfitta che pesa, considerando che la Spagna (Carro/Izuzquiza [1]) rappresenta un ostacolo quasi proibitivo e che l’ultima sfida con le lettoni Mamaja/Aleksāne [32] non potrà più essere sbagliata. Per sperare di accedere alla fase a eliminazione diretta servirà quindi un exploit contro le padrone di casa o, almeno, una netta reazione per ribaltare la differenza set e punti in chiave classifica.

TORNEO MASCHILE

Pool A

López de Miguel/Calvo ESP [1] McAllister/Paterson SCO [32] 2-0 (21-12, 21-16)

Sinkevicius/Macionis LTU [16] Hameiri/Gozlan ISR [17] 2-0 (21-19, 21-15)

López de Miguel/Calvo ESP [1] Hameiri/Gozlan ISR [17] 2-1 (18-21, 23-21, 15-13)

Sinkevicius/Macionis LTU [16] McAllister/Paterson SCO [32] 2-0 (21-12, 21-8)

López de Miguel/Calvo ESP [1] Sinkevicius/Macionis LTU [16]

Hameiri/Gozlan ISR [17] McAllister/Paterson SCO [32]

Pool B

Andrejevs R./Dūdens LAT [2] Deu/Guerrero ESP [31] 2-0 (21-10, 21-13)

Kender/Parijõgi EST [15] Zgurov/Antov BUL [18] 0-2 (25-27, 17-21)

Andrejevs R./Dūdens LAT [2] Zgurov/Antov BUL [18] 2-0 (21-17, 21-17)

Kender/Parijõgi EST [15] Deu/Guerrero ESP [31] 2-0 (21-14, 21-19)

Zgurov/Antov BUL [18] Deu/Guerrero ESP [31]

Andrejevs R./Dūdens LAT [2] Kender/Parijõgi EST [15]

Pool C

Allemann/Friedli SUI [3] Cano L/Erades ESP [30] 2-0 (21-17, 21-13)

Šušterič/Purgar SLO [14] Sanguanini/Marchesan ITA [19] 0-2 (16-21, 17-21)

Allemann/Friedli SUI [3] Sanguanini/Marchesan ITA [19] 1-2 (21-18, 16-21, 11-15)

Šušterič/Purgar SLO [14] Cano L/Erades ESP [30] 1-2 (21-19, 12-21, 12-15)

Sanguanini/Marchesan ITA [19] Cano L/Erades ESP [30]

Allemann/Friedli SUI [3] Šušterič/Purgar SLO [14]

Pool D

Pietraszek/Krzeminski POL [4] Sibashvili/Gumberidze GEO [29] 2-0 (21-9, 21-9)

van der Wel/Bezemer NED [13] Imdat/Barış G. TUR [20] 1-2 (22-20, 10-21, 10-15)

Pietraszek/Krzeminski POL [4] Imdat/Barış G. TUR [20] 2-0 (21-14, 21-12)

van der Wel/Bezemer NED [13] Sibashvili/Gumberidze GEO [29] 2-0 (21-16, 21-7)

Pietraszek/Krzeminski POL [4] van der Wel/Bezemer NED [13]

Imdat/Barış G. TUR [20] Sibashvili/Gumberidze GEO [29]

Pool E

Hikel/Sackermann GER [5] Perry/Plaza ENG [28]

Tari/Veress HUN [12] Semansky/Dzurik SVK [21] 2-0 (21-12, 21-16)

Hikel/Sackermann GER [5] Semansky/Dzurik SVK [21]

Tari/Veress HUN [12] Perry/Plaza ENG [28]

Hikel/Sackermann GER [5] Tari/Veress HUN [12]

Semansky/Dzurik SVK [21] Perry/Plaza ENG [28]

Pool F

Pavlusek/Votava CZE [6] Nariman B./Asgarov AZE [27] 2-0 (21-6, 21-11)

Brinck/Napier DEN [11] Viljamaa/Hänninen FIN [22] 2-0 (21-13, 21-9)

Pavlusek/Votava CZE [6] Viljamaa/Hänninen FIN [22]

Brinck/Napier DEN [11] Nariman B./Asgarov AZE [27] 2-0 (21-9, 21-9)

Pavlusek/Votava CZE [6] Brinck/Napier DEN [11]

Viljamaa/Hänninen FIN [22] Nariman B./Asgarov AZE [27]

Pool G

Kozii/Nahornyi UKR [7] Ilic/Ákason FAR [26] 2-0 (21-10, 21-10)

Duval/Louis FRA [10] Škorić Budimir/Mišura CRO [23] 2-0 (21-16, 21-14)

Kozii/Nahornyi UKR [7] Škorić Budimir/Mišura CRO [23]

Duval/Louis FRA [10] Ilic/Ákason FAR [26]

Kozii/Nahornyi UKR [7] Duval/Louis FRA [10]

Škorić Budimir/Mišura CRO [23] Ilic/Ákason FAR [26]

Pool H

Keskinis/Kontostathis GRE [8] Usatov/Didorciuc MLD [25] 0-2 (18-21, 15-21)

Kjemperud/Pedersen NOR [9] Boyd/Sponer AUT [24] 1-2 (23-21, 20-22, 13-15)

Keskinis/Kontostathis GRE [8] Boyd/Sponer AUT [24]

Kjemperud/Pedersen NOR [9] Usatov/Didorciuc MLD [25]

Keskinis/Kontostathis GRE [8] Kjemperud/Pedersen NOR [9]

Boyd/Sponer AUT [24] Usatov/Didorciuc MLD [25]

TORNEO FEMMINILE

Pool A

Carro M/Izuzquiza ESP [1] Mamaja/Aleksāne LAT [32] 2-0 (21-19, 21-9)

Aliotta/Viti ITA [16] Simdim/Dogan TUR [17] 1-2 (21-11, 11-21, 12-15)

Carro M/Izuzquiza ESP [1] Simdim/Dogan TUR [17]

Aliotta/Viti ITA [16] Mamaja/Aleksāne LAT [32]

Carro M/Izuzquiza ESP [1] Aliotta/Viti ITA [16]

Simdim/Dogan TUR [17] Mamaja/Aleksāne LAT [32]

Pool B

Abbühl/Stolz SUI [2] Aslan/Ceballos ESP [31] 2-0 (21-13, 21-12)

Thant/De Clercq BEL [15] Balac/Djurov SRB [18] 2-0 (21-12, 21-12)

Abbühl/Stolz SUI [2] Balac/Djurov SRB [18]

Thant/De Clercq BEL [15] Aslan/Ceballos ESP [31]

Balac/Djurov SRB [18] Aslan/Ceballos ESP [31]

Abbühl/Stolz SUI [2] Thant/De Clercq BEL [15]

Pool C

Ēbere/Krūklīte LAT [3] Huesca/Martínez B ESP [30] 2-1 (21-12, 18-21, 15-9)

Sobezalz/Duval FRA [14] Clegg-Mckeown/Scott SCO [19] 2-0 (21-3, 21-9)

Sobezalz/Duval FRA [14] Huesca/Martínez B ESP [30]

Ēbere/Krūklīte LAT [3] Clegg-Mckeown/Scott SCO [19]

Clegg-Mckeown/Scott SCO [19] Huesca/Martínez B ESP [30]

Ēbere/Krūklīte LAT [3] Sobezalz/Duval FRA [14]

Pool D

Berger/Hohenauer L. AUT [4] Usatova/Gherman MLD [29] 2-0 (21-10, 21-10)

Henriksson/Tuominen FIN [13] Gonzalez/Danenberg ISR [20] 0-2 (6-21, 14-21)

Berger/Hohenauer L. AUT [4] Gonzalez/Danenberg ISR [20]

Henriksson/Tuominen FIN [13] Usatova/Gherman MLD [29]

Berger/Hohenauer L. AUT [4] Henriksson/Tuominen FIN [13]

Gonzalez/Danenberg ISR [20] Usatova/Gherman MLD [29]

Pool E

Kudlik/Radelczuk POL [5] Both/de Groot NED [28] 2-0 (21-15, 21-13)

Kurnikova/Nikitchuk UKR [12] Šoš/Biuk CRO [21]

Kudlik/Radelczuk POL [5] Šoš/Biuk CRO [21]

Kurnikova/Nikitchuk UKR [12] Both/de Groot NED [28]

Kudlik/Radelczuk POL [5] Kurnikova/Nikitchuk UKR [12]

Šoš/Biuk CRO [21] Both/de Groot NED [28]

Pool F

Knoblochova/Petrikova CZE [6] Vitalis/Johannesen FAR [27] 2-0 (21-11, 21-6)

Alexoglou/Paschalaki GRE [11] Rakauskaite/Gurciute LTU [22] 2-0 (21-9, 21-18)

Knoblochova/Petrikova CZE [6] Rakauskaite/Gurciute LTU [22]

Alexoglou/Paschalaki GRE [11] Vitalis/Johannesen FAR [27]

Knoblochova/Petrikova CZE [6] Alexoglou/Paschalaki GRE [11]

Rakauskaite/Gurciute LTU [22] Vitalis/Johannesen FAR [27]

Pool G

Veerbeek/Hogenhout NED [7] Lobzhanidze/Mekvabishvili GEO [26] 2-0 (21-6, 21-7)

Zolnai/Munkácsi HUN [10] Lukas/Lepp EST [23] 2-0 (21-13, 21-15)

Veerbeek/Hogenhout NED [7] Lukas/Lepp EST [23]

Zolnai/Munkácsi HUN [10] Lobzhanidze/Mekvabishvili GEO [26]

Veerbeek/Hogenhout NED [7] Zolnai/Munkácsi HUN [10]

Lukas/Lepp EST [23] Lobzhanidze/Mekvabishvili GEO [26]

Pool H

Hjeltnes/Fosseli NOR [8] Alizada/Bashirova AZE [25] 2-0 (21-15, 21-11)

Neuß/Dreßen GER [9] Ferlež/Blatnik SLO [24] 2-0 (21-17, 21-9)

Hjeltnes/Fosseli NOR [8] Ferlež/Blatnik SLO [24]

Neuß/Dreßen GER [9] Alizada/Bashirova AZE [25]

Hjeltnes/Fosseli NOR [8] Neuß/Dreßen GER [9]

Ferlež/Blatnik SLO [24] Alizada/Bashirova AZE [25]