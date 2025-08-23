L’Italia del beach alza la testa: impresa di Marchesan e Sanguanini che sono nella top 4 d’Europa Under 20!

Il beach volley azzurro torna a respirare aria d’alta quota grazie a Andrea Sanguanini e Matteo Marchesan, che hanno conquistato le semifinali dell’Europeo Under 20. Un risultato che acquista ancora più valore se si considera che, la scorsa settimana, l’Italia aveva faticato all’Europeo Under 22, uscendo senza vittorie. Questo piazzamento tra le prime quattro del continente è quindi un’iniezione di fiducia per il movimento giovanile, che ritrova il sorriso dopo la storica vittoria di Iurisci/Zoeschg nell’Under 18 dello scorso anno. Marchesan e Sanguanini firmano così una piccola impresa che li consacra tra i protagonisti della rassegna continentale.

Il percorso degli azzurri è iniziato nei sedicesimi di finale contro i turchi Imdat/Barış G. [20]. Una partita che non ha mai avuto storia: solidi al servizio e ordinati in difesa, gli italiani hanno imposto subito il loro ritmo, vincendo in due set per 2-0 (21-14, 21-16) e mettendo in chiaro di voler recitare un ruolo da protagonisti nella giornata decisiva del torneo.

Negli ottavi di finale è arrivata la prima, grande impresa. Di fronte c’era la coppia lettone Andrejevs/Dūdens, seconda testa di serie del tabellone e tra le favorite per il titolo. Il match sembrava segnato dopo un primo set dominato dai baltici (21-11), ma Marchesan e Sanguanini hanno reagito con forza, restituendo lo stesso punteggio nel secondo parziale (21-11). Il tie-break è stato una battaglia giocata punto a punto, decisa dagli azzurri con grande lucidità sul 15-13, tra l’entusiasmo della panchina italiana.

Nei quarti di finale gli avversari erano gli ucraini Kozii/Nahornyi, coppia solida e molto esperta a livello giovanile. L’Italia ha mostrato grande maturità, resistendo nei momenti più delicati e portando a casa entrambi i set con minimi scarti: prima 22-20 ai vantaggi, poi 21-19. Un successo che ha aperto le porte della top four europea, traguardo raggiunto solo lo scorso anno con l’oro di Iurisci/Zoeschg tra gli Under 18.

Ora per gli azzurri si prospetta una semifinale contro i danesi Brinck/Napier, avversari di grande fisicità e reduci dal netto successo contro gli svizzeri Allemann/Friedli [3]. L’altra semifinale vedrà in campo i finlandesi Viljamaa/Hänninen, vera sorpresa del torneo, e gli ungheresi Tari/Veress. Comunque vada, Marchesan e Sanguanini hanno già firmato una pagina importante: dopo due settimane non semplici per il settore giovanile, il loro cammino riporta l’Italia ai vertici e conferma che le nuove generazioni possono ancora competere con le migliori scuole d’Europa.

TORNEO MASCHILE

Sedicesimi di finale: Imdat/Barış G. TUR [20] – Sanguanini/Marchesan ITA [19] 0-2 (14-21, 16-21)

Pavlusek/Votava CZE [6] – Hikel/Sackermann GER [5] 0-2 (17-21, 9-21)

Kjemperud/Pedersen NOR [9] – Škorić Budimir/Mišura CRO [23] 2-0 (21-13, 21-15)

Kender/Parijõgi EST [15] – López de Miguel/Calvo ESP [1] 1-2 (18-21, 21-16, 15-17)

Zgurov/Antov BUL [18] – Hameiri/Gozlan ISR [17] 2-0 (21-13, 21-15)

Usatov/Didorciuc MLD [25] – Duval/Louis FRA [10] 0-2 (14-21, 12-21)

Viljamaa/Hänninen FIN [22] – Perry/Plaza ENG [28] 2-0 (21-10, 21-15)

van der Wel/Bezemer NED [13] – Cano L/Erades ESP [30] 2-1 (21-17, 22-24, 15-11)

Ottavi di finale: Andrejevs R./Dūdens LAT [2] – Sanguanini/Marchesan ITA [19] 1-2 (21-11, 11-21, 13-15)

Kozii/Nahornyi UKR [7] – Hikel/Sackermann GER [5] 2-1 (21-17, 19-21, 15-11)

Brinck/Napier DEN [11] – Kjemperud/Pedersen NOR [9] 2-1 (21-16, 14-21, 15-5)

Allemann/Friedli SUI [3] – López de Miguel/Calvo ESP [1] 2-1 (21-19, 18-21, 15-9)

Pietraszek/Krzeminski POL [4] – Zgurov/Antov BUL [18] 1-2 (21-13, 20-22, 12-15)

Tari/Veress HUN [12] – Duval/Louis FRA [10] 2-0 (21-14, 21-19)

Boyd/Sponer AUT [24] – Viljamaa/Hänninen FIN [22] 0-2 (19-21, 21-23)

Sinkevicius/Macionis LTU [16] – van der Wel/Bezemer NED [13] 1-2 (21-15, 18-21, 9-15)

Quarti di finale: Kozii/Nahornyi UKR [7] – Sanguanini/Marchesan ITA [19] 0-2 (20-22, 19-21)

Allemann/Friedli SUI [3] – Brinck/Napier DEN [11] 0-2 (16-21, 16-21)

Tari/Veress HUN [12] – Zgurov/Antov BUL [18] 2-0 (21-13, 21-15)

van der Wel/Bezemer NED [13] – Viljamaa/Hänninen FIN [22] 1-2 (18-21, 21-17, 11-15)

Semifinali: Brinck/Napier DEN [11] – Sanguanini/Marchesan ITA [19]

Viljamaa/Hänninen FIN [22] – Tari/Veress HUN [12]

TORNEO FEMMINILE

Sedicesimi di finale: Berger/Hohenauer L. AUT [4] – Huesca/Martínez B ESP [30] 2-0 (21-10, 21-12)

Rakauskaite/Gurciute LTU [22] – Kurnikova/Nikitchuk UKR [12] 0-2 (13-21, 16-21)

Hjeltnes/Fosseli NOR [8] – Lukas/Lepp EST [23] 2-1 (19-21, 21-18, 15-6)

Aslan/Ceballos ESP [31] – Mamaja/Aleksāne LAT [32] 0-2 (20-22, 15-21)

Thant/De Clercq BEL [15] – Simdim/Dogan TUR [17] 2-0 (23-21, 21-14)

Ferlež/Blatnik SLO [24] – Zolnai/Munkácsi HUN [10] 0-2 (18-21, 14-21)

Alexoglou/Paschalaki GRE [11] – Both/de Groot NED [28] 2-0 (21-12, 21-19)

Henriksson/Tuominen FIN [13] – Ēbere/Krūklīte LAT [3] 0-2 (12-21, 18-21)

Ottavi di finale: Abbühl/Stolz SUI [2] – Berger/Hohenauer L. AUT [4] 0-2 (19-21, 21-23)

Veerbeek/Hogenhout NED [7] – Kurnikova/Nikitchuk UKR [12] 2-0 (21-14, 21-13)

Knoblochova/Petrikova CZE [6] – Hjeltnes/Fosseli NOR [8] 2-0 (21-13, 21-18)

Sobezalz/Duval FRA [14] – Mamaja/Aleksāne LAT [32] 2-0 (21-15, 21-14)

Gonzalez/Danenberg ISR [20] – Thant/De Clercq BEL [15] 0-2 (14-21, 20-22)

Kudlik/Radelczuk POL [5] – Zolnai/Munkácsi HUN [10] 2-0 (21-10, 21-11)

Neuß/Dreßen GER [9] – Alexoglou/Paschalaki GRE [11] 2-1 (17-21, 21-17, 15-9)

Carro M/Izuzquiza ESP [1] – Ēbere/Krūklīte LAT [3] 0-2 (17-21, 19-21)

Quarti di finale: Veerbeek/Hogenhout NED [7] – Berger/Hohenauer L. AUT [4] 0-2 (13-21, 21-23)

Sobezalz/Duval FRA [14] – Knoblochova/Petrikova CZE [6] 2-0 (21-17, 30-28)

Kudlik/Radelczuk POL [5] – Thant/De Clercq BEL [15] 2-0 (21-14, 21-14)

Ēbere/Krūklīte LAT [3] – Neuß/Dreßen GER [9] 2-0 (21-18, 21-19)

Semifinali: Sobezalz/Duval FRA [14] – Berger/Hohenauer L. AUT [4]

Ēbere/Krūklīte LAT [3] – Kudlik/Radelczuk POL [5]