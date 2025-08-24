Luca Nardi viene travolto da Machac e abbandona senza lottare gli US Open

Dura solamente un’ora e venti minuti il primo turno di Luca Nardi agli US Open 2025. Il tennista marchigiano è stato travolto dal ceco Tomas Machac, testa di serie numero 21, in tre set con il punteggio di 6-3 6-1 6-1. Davvero una prestazione negativa quella dell’azzurro, ma soprattutto per l’atteggiamento mostrato in campo da Nardi, che si è totalmente consegnato all’avversario.

Sono addirittura dieci i doppi falli da parte di Nardi, mentre sono dieci gli ace di Machac. L’azzurro ha vinto appena il 37% di punti quando ha servito la seconda. Sono 25 i vincenti del ceco contro i 15 di Nardi, che ha commesso 31 errori non forzati contro 25.

Eppure il match era anche cominciato bene, con Nardi concentrato e che si era anche procurato due palle break nel secondo game. L’azzurro non riesce a sfruttare, ma si porta comunque in vantaggio sul 3-2. Da quel momento improvvisamente la partita di Nardi termina completamente. Il marchigiano subisce il break nel settimo gioco e poi a suon di doppi falli regala anche il nono game, con Machac che ringrazia e si prende il set per 6-3.

Il secondo set parte malissimo per Nardi, che si trova sotto per 0-40 nel primo game al servizio. L’azzurro ha comunque la forza di recuperare, ma alla quarta occasione spara ancora un dritto fuori. Machac manca poi due occasioni di doppio break nel quarto gioco, ma tanto è solo rimandato, perchè il ceco toglie la battuta all’azzurro nel sesto game e poi chiude il set sul 6-1.

Nel terzo la sensazione è quella che Nardi non voglia davvero più stare in campo. Break di Machac nel primo e poi anche nel terzo game, ma con l’azzurro che praticamente non oppone resistenza. Machac non deve fare praticamente molto per andare a chiudere sul 6-1 e qualificarsi comodamente per il secondo turno.