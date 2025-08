Lorenzo Simonelli cresce, abbassa il tempo e vince i 110 hs agli Assoluti: segnali mondiali

Lorenzo Simonelli sta carburando proprio nel momento più importante della stagione, quando manca un mese e mezzo ai Mondiali in programma a Tokyo dal 13 al 21 settembre. Il Campione d’Europa sui 110 ostacoli si è imposto nella sua specialità d’elezione ai Campionati Italiani Assoluti, trionfando con l’ottimo tempo di 13.18 (0,7 m/s di vento a favore) dopo aver offerto una prestazione tecnicamente molto tonica, tra l’altro dopo aver testato la gamba in batteria.

Dopo il pasticcio di ieri sera nelle batterie dei 100 metri (non per colpa sua), dove non aveva sentito un tardivo segnale di partenza falsa e aveva corso una gara poi rivelatasi fantasma (nella ripetizione si era inevitabilmente rialzato a causa della stanchezza, scongiurando il rischio di un infortunio), il 23enne ha risposto presente tra le barriere: buon tempo di reazione (0.161), poi ha ampliato subito la falcata, ha superato relativamente bene tutti gli ostacoli ed è arrivato di gran carriera sul traguardo.

Lorenzo Simonelli ha eguagliato il crono con cui lo scorso anno si impose agli Assoluti di La Spezia (ma con un vento in faccia di 1,3 m/s), terzo tempo della sua carriera alle spalle del 13.05 di record nazionale con cui vinse gli Europei di Roma e del 13.08 di Monaco, entrambi siglati lo scorso anno prima della sfortunata avventura alle Olimpiadi di Parigi 2024. Distanziati Oliver Mulas (13.77), Nicolò Giacalone (13.97) e Andrea Caiani (14.15).