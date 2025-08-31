LIVE Vuelta a España 2025, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita adatto a Ciccone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della nona tappa della Vuelta a España 2025, Alfaro-Estación de esquí de Valdezcaray di 195,5 chilometri. I corridori, archiviata la giornata di ieri dedicata ai velocisti, tornano a cimentarsi con un arrivo in quota.

Jasper Philipsen si è imposto in volata nell’ottava tappa, la Monzón Templario-Zaragoza di 163,5 chilometri. Il belga, grazie ad una progressione clamorosa, ha rimontato negli ultimi metri uno straordinario Elia Viviani, successivamente declassato dalla giuria. Ha chiuso in terza posizione, nuovo piazzamento di prestigio per lui, il britannico Ethan Vernon della Israel-Premier Tech.

Nel contesto di un percorso caratterizzato da costanti ondulazioni la gara si vivacizza nel finale. Lo sprint intermedio di Santo Domingo de la Calzada, al chilometro 165,5, apre la strada all’impegnativa conclusione di giornata. Negli ultimi chilometri la strada inizia gradualmente a salire fino all’arrivo di Meta Estación de Valdezcaray, prima categoria di 13,2 chilometri al 5% di pendenza media.

La pendenza media non rientra certamente tra le più impegnative e, a meno di smentite evidenti provenienti dallo sviluppo della corsa, sembra difficile pensare che Jonas Vingegaard metta i suoi alla frusta per rendere la corsa selettiva. Il danese risponderà solamente se attaccato. In quel caso il norvegese Torstein Træen aumenterebbe notevolmente le possibilità di vivere un’ulteriore giornata in maglia rossa. Da valutare quale strategia adotterà la UAE Team Emirates-XRG. La formazione emiratina può sfruttare l’azione combinata del duo Juan Ayuso-Jay Vine per provare a vivacizzare la corsa e lanciare l’eventuale attacco di Joao Almeida.

Quella odierna sembra rappresentare una grande occasione per Giulio Ciccone. Il corridore della Lidl-Trek potrebbe esprimere il meglio di sé su una salita finale decisamente adatta alle proprie caratteristiche. La conquista di un successo aumenterebbe certamente l’autostima di un corridore che fin qui si è espresso in maniera egregia e si prepara ad affrontare le prossime impegnative tappe di montagna.

Vedremo chi sarà il primo a tagliare il traguardo e quali variazioni subirà la classifica generale. La partenza della nona tappa è prevista alle ore 12:37 ed OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale. Segui con noi la nona frazione della Vuelta a España 2025 per non perderti neanche un istante di gara. Buon divertimento!