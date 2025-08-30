CiclismoStrada
Vuelta a España 2025, tutte le classifiche: Pellizzari miglior giovane, Vine in maglia a pois
L’ottava tappa della Vuelta di Spagna proponeva un arrivo in volata a Saragozza. Il danese Jasper Philipsen ha bruciato il nostro Elia Viviani sulla linea del traguardo e ha conquistato un successo di prestigioso in questa giornata riservata alle ruote veloce. La frazione non prevedeva difficoltà altimetriche e tutto è rimasto invariato in classifica generale.
Il norvegese Torstein Træen ha difeso la maglia rossa di leader della graduatoria con un vantaggio superiore ai due minuti e mezzo nei confronti dei big: il danese Jonas Vingegaard insegue a 2’33”, il portoghese Joao Almeida a 2’41”, Giulio Ciccone a 2’41”, Lorenzo Fortunato a 2’47”.
Il danese Mads Pedersen svetta in testa alla classifica a punti, mentre la maglia a pois blu di migliore scalatore è sulle spalle dell’australiano Jay Vine. Giulio Pellizzari difende la maglia bianca di miglior giovane. Di seguito tutte le classifiche della Vuelta di Spagna al termine dell’ottava tappa.
CLASSIFICHE VUELTA A ESPAÑA 2025
CLASSIFICA GENERALE
1 1 – Træen Torstein Bahrain – Victorious 20 6″ 29:01:50
2 2 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 14″ 2:33
3 3 – Almeida João UAE Team Emirates – XRG 2:41
4 4 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 6″ 2:42
5 5 – Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 6″ 2:47
6 6 – Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 2:49
7 7 – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 2:53
8 8 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe ,,
9 9 – Bernal Egan INEOS Grenadiers 2:55
10 10 – Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:58
CLASSIFICA A PUNTI
1 1 – Pedersen Mads Lidl – Trek 117
2 2 – Vernon Ethan Israel – Premier Tech 108
3 3 – Philipsen Jasper Alpecin – Deceuninck 105
4 4 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 75
5 5 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 70
6 6 – Gaudu David Groupama – FDJ 62
7 7 – Aular Orluis Movistar Team 46
8 30 ▲22 Viviani Elia Lotto 43
9 8 ▼1 Turner Ben INEOS Grenadiers 42
10 9 ▼1 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 35
CLASSIFICA SCALATORI
1 1 – Vine Jay UAE Team Emirates – XRG 34
2 2 – Vervaeke Louis Soudal Quick-Step 23
3 3 – Ayuso Juan UAE Team Emirates – XRG 20
4 4 – Quinn Sean EF Education – EasyPost 18
5 5 – Nicolau Joel Caja Rural – Seguros RGA 16
6 6 – Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 10
7 7 – Verre Alessandro Arkéa – B&B Hotels
8 8 – Frigo Marco Israel – Premier Tech
9 9 – Pedersen Mads Lidl – Trek
10 10 – Træen Torstein Bahrain – Victorious
CLASSIFICA GIOVANI
1 1 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 29:04:43
2 2 – Riccitello Matthew Israel – Premier Tech 0:27
3 3 – García Pierna Raúl Arkéa – B&B Hotels 0:46
4 4 – Lecerf Junior Soudal Quick-Step 1:22
5 5 – Frigo Marco Israel – Premier Tech 1:49
6 6 – Chumil Sergio Geovani Burgos Burpellet BH 3:31
7 7 – López Harold Martín XDS Astana Team 3:37
8 9 ▲1 Rolland Brieuc Groupama – FDJ 6:38
9 10 ▲1 Guardeño Jaume Caja Rural – Seguros RGA 9:19
10 11 ▲1 Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike 9:30