Vuelta a España 2025, tutte le classifiche: Pellizzari miglior giovane, Vine in maglia a pois

L’ottava tappa della Vuelta di Spagna proponeva un arrivo in volata a Saragozza. Il danese Jasper Philipsen ha bruciato il nostro Elia Viviani sulla linea del traguardo e ha conquistato un successo di prestigioso in questa giornata riservata alle ruote veloce. La frazione non prevedeva difficoltà altimetriche e tutto è rimasto invariato in classifica generale.

Il norvegese Torstein Træen ha difeso la maglia rossa di leader della graduatoria con un vantaggio superiore ai due minuti e mezzo nei confronti dei big: il danese Jonas Vingegaard insegue a 2’33”, il portoghese Joao Almeida a 2’41”, Giulio Ciccone a 2’41”, Lorenzo Fortunato a 2’47”.

Il danese Mads Pedersen svetta in testa alla classifica a punti, mentre la maglia a pois blu di migliore scalatore è sulle spalle dell’australiano Jay Vine. Giulio Pellizzari difende la maglia bianca di miglior giovane. Di seguito tutte le classifiche della Vuelta di Spagna al termine dell’ottava tappa.

CLASSIFICHE VUELTA A ESPAÑA 2025

CLASSIFICA GENERALE

1 1 – Træen Torstein Bahrain – Victorious 20 6″ 29:01:50

2 2 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 14″ 2:33

3 3 – Almeida João UAE Team Emirates – XRG 2:41

4 4 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 6″ 2:42

5 5 – Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 6″ 2:47

6 6 – Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 2:49

7 7 – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 2:53

8 8 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe ,,

9 9 – Bernal Egan INEOS Grenadiers 2:55

10 10 – Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:58

CLASSIFICA A PUNTI

1 1 – Pedersen Mads Lidl – Trek 117

2 2 – Vernon Ethan Israel – Premier Tech 108

3 3 – Philipsen Jasper Alpecin – Deceuninck 105

4 4 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 75

5 5 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 70

6 6 – Gaudu David Groupama – FDJ 62

7 7 – Aular Orluis Movistar Team 46

8 30 ▲22 Viviani Elia Lotto 43

9 8 ▼1 Turner Ben INEOS Grenadiers 42

10 9 ▼1 Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 35

CLASSIFICA SCALATORI

1 1 – Vine Jay UAE Team Emirates – XRG 34

2 2 – Vervaeke Louis Soudal Quick-Step 23

3 3 – Ayuso Juan UAE Team Emirates – XRG 20

4 4 – Quinn Sean EF Education – EasyPost 18

5 5 – Nicolau Joel Caja Rural – Seguros RGA 16

6 6 – Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 10

7 7 – Verre Alessandro Arkéa – B&B Hotels

8 8 – Frigo Marco Israel – Premier Tech

9 9 – Pedersen Mads Lidl – Trek

10 10 – Træen Torstein Bahrain – Victorious

CLASSIFICA GIOVANI

1 1 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe 29:04:43

2 2 – Riccitello Matthew Israel – Premier Tech 0:27

3 3 – García Pierna Raúl Arkéa – B&B Hotels 0:46

4 4 – Lecerf Junior Soudal Quick-Step 1:22

5 5 – Frigo Marco Israel – Premier Tech 1:49

6 6 – Chumil Sergio Geovani Burgos Burpellet BH 3:31

7 7 – López Harold Martín XDS Astana Team 3:37

8 9 ▲1 Rolland Brieuc Groupama – FDJ 6:38

9 10 ▲1 Guardeño Jaume Caja Rural – Seguros RGA 9:19

10 11 ▲1 Tulett Ben Team Visma | Lease a Bike 9:30