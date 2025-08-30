Classifica Vuelta a España 2025, ottava tappa: Ciccone in scia a Vingegaard e Almeida, Træen in rosso

L’ottava tappa della Vuelta di Spagna non ha regalato grandissime emozioni: dopo la cronometro a squadre e un paio di frazioni in montagna, questo ultimo sabato di agosto è stato riservato alle ruote veloci. Sul traguardo di Saragozza è andato in scena uno sprint di gruppo e la classifica generale non ha subito mutamenti nelle posizioni che contano.

Il norvegese Torstein Træen ha conservato la maglia rossa di leader della graduatoria. L’alfiere della Bahrain-Victorious potrà indossare ancora per un giorno il simbolo del primato visto che vanta un vantaggio superiore ai due minuti e mezzo nei confronti dei big che lotteranno per salire sul gradino più alto del podio finale a Madrid.

Il danese Jonas Vingegaard, grande favorito della vigilia dopo il secondo posto al Tour de France, occupa la seconda posizione con un ritardo di 2’33”. Il capitano del Team Visma | Lease a Bike ha un margine di 8” sul portoghese Joao Almeida, 9” su Giulio Ciccone, 14” su Lorenzo Fortunato, 16” sullo statunitense Matteo Jorgenson, 20” sull’australiano Jai Hindley e sul nostro Giulio Pellizzari, 22” sul colombiano Egan Bernal.

Di seguito la classifica generale della Vuelta a España 2025 al termine dell’ottava tappa. Domani (domenica 31 agosto) andrà in scena la nona frazione: 192,5 km da Alfaro a Estacion de Esqui de Valdezcaray, previsto un arrivo in salita con gli ultimi 13,3 km al 5,2% di pendenza media che potrebbe rimescolare la graduatoria prima del giorno di riposo.

CLASSIFICA VUELTA A ESPAÑA 2025

1 1 – Træen Torstein Bahrain – Victorious 20 6″ 29:01:50

2 2 – Vingegaard Jonas Team Visma | Lease a Bike 14″ 2:33

3 3 – Almeida João UAE Team Emirates – XRG 2:41

4 4 – Ciccone Giulio Lidl – Trek 6″ 2:42

5 5 – Fortunato Lorenzo XDS Astana Team 6″ 2:47

6 6 – Jorgenson Matteo Team Visma | Lease a Bike 2:49

7 7 – Hindley Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 2:53

8 8 – Pellizzari Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe ,,

9 9 – Bernal Egan INEOS Grenadiers 2:55

10 10 – Gall Felix Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:58

11 11 – Pidcock Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 3:03

12 12 – Soler Marc UAE Team Emirates – XRG 3:04

13 13 – Riccitello Matthew Israel – Premier Tech 3:20

14 14 – Kuss Sepp Team Visma | Lease a Bike 3:38

15 15 – García Pierna Raúl Arkéa – B&B Hotels 4″ 3:39

16 16 – Armirail Bruno Decathlon AG2R La Mondiale Team 3:40

17 17 – O’Connor Ben Team Jayco AlUla 3:53

18 18 – Lecerf Junior Soudal Quick-Step 4:15

19 19 – Cepeda Jefferson Alveiro Movistar Team 4:28

20 20 – Buitrago Santiago Bahrain – Victorious 4:36