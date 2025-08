LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: si chiude con lo spettacolo della piattaforma maschile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata dei Mondiali di tuffi 2025. A Singapore gran finale con lo spettacolo dalla piattaforma di 10 metri. Finalissima maschile che come sempre promette scintille ed evoluzioni impensabili sino a qualche anno fa. Appuntamento alle 11.30 con l’ultimo atto della manifestazione, mentre nella notte italiana (4.02) sono previste le semifinali.

Missione quasi proibitiva per Riccardo Giovannini, uscito con il diciassettesimo e penultimo score utile dal round preliminare. L’azzurro dovrà stringere i denti ed offrire una prestazione costante e solida sperando nella giornata no di qualche avversario. Livello che si prospetta altissimo sin dalle semifinali, con possibili sorprese che potranno coinvolgere alcuni dei favoriti in caso di uno o più tuffi sporcati.

Occhi puntati sui cinesi Zhao Renjie e Zhu Zifeng, con quest’ultimo che dovrà innalzare il livello dopo aver colto il quarto posto nelle eliminatorie. Proveranno invece a mettere pressione ai grandi favoriti l’australiano Cassiel Rousseau, il giapponese Rikuto Tamai e l’americano Jordan Rzepka. Possibili sorprese i russi Ruslan Ternovoi e Nikita Shleikher.

La finalissima maschile dalla piattaforma dei 10 metri inizierà alle 11.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta tuffo per tuffo dalla manifestazione. Buon divertimento a tutti!