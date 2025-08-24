LIVE Nuoto, Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: ultima giornata con D’Ambrosio, Del Signore, Mao e le staffette miste

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta e ultima giornata dei Mondiali juniores di Otopeni in Romania. L’Italia è presente con 26 atleti (13 uomini e 13 donne), si è già resa grande protagonista della rassegna con sette medaglie nelle prime cinque giornate (gli ori di Carlos D’Ambrosio nei 200 stile libero e Daniele Del Signore nei 50 dorso, l’argento nella 4×100 stile libero uomini e i bronzi nella 4×200 stile libero donne e nella 4×200 stile libero uomini e di Carlos D’Ambrosio nei 50 stile), molti piazzamenti prestigiosi e oggi vorrebbe completare l’opera puntando alla doppia cifra nel medagliere con tutte le sue stelle in acqua.

Oggi si parte con le batterie dei 200 dorso uomini e i fari ovviamente sono puntati su Daniele Del Signore, campione del mondo dei 50, che si comenta su quella che è la sua gara prediletta e dove troverà i “soliti” rivali, dall’irlandese Shortt, già due volte sul podio, all’australiano Allan, allo statunitense Keogh. In vasca c’è anche Matteo Venini che può puntare ad un posto in finale. A seguire Mia Franco cercherà di essere protagonista nei 200 rana, gara che si preannuncia molto aperta con tante pretendenti, fra cui la tedesca Ludwig, l’australiana Mackinder e la cinese Qu.

Non ci sono azzurri al via nei 200 farfalla uomini, gara apertissima, nella quale i favoriti sono il cinese Xue e l’ungherese Antal ma attenzione ai colpi di mano con fari puntati sul turco Ekturk, sul polacco Dworakowski e sul sudafricano Mihaylov. Nei 200 stile libero donne vanno a caccia della finale la campionessa d’Europa juniores Bianca Nannucci che è arrivata non al meglio della condizione a Otopeni e oggi proverà a lasciare il segno e Alessandra Mao che ha gareggiato e vinto tanto in questo Mondiale e sembra addirittura migliorare giorno per giorno. La grande favorita è la statunitense Erisman che però ha ‘incrocio con i 50 stile. Attenzione alle cinesi Yan e Yang, alla statunitense Dobson e alle russe Diakova e Misharina.

In chiusura le due staffette miste. Nella 4×100 maschile l’Italia può pensare in grande con del Signore e D’Ambrosio, Garzia e Ceolin che possono fare molto bene. Potenzialità da finale anche per la 4×100 mista femminile azzurra con Di Maria, Burato, Santambrogio e Mao che cercheranno di farsi valere,. Difficile puntare al podio. In chiusura le serie dei 1500 stile libero uomini con Francesco Volpe che sarà al via delle penultima, l’ultima del mattino, mentre per l’oro il grande favorito è sempre lui, il turco Tuncelli.

Le batterie scatteranno alle 8.30, semifinali e finali inizieranno dalle 17.00.