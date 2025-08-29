Musetti e Cobolli sognano Sinner ai quarti: l’avversario degli ottavi sarebbe alla portata

Ci sarà uno spettacolare derby azzurro nel terzo turno degli US Open 2025. I protagonisti saranno Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. Per entrambi è una sfida decisamente importante, primo perché riuscirebbero a raggiungere gli ottavi di finale a New York per la prima volta; secondo perché guardando al tabellone le possibilità di spingersi ulteriormente avanti sono davvero tante.

Un avvicinamento sicuramente diverso al derby per i due portacolori azzurri. Musetti ha passeggiato ieri contro il belga David Goffin, offrendo una prestazione decisamente importante e dominando l’avversario. Dall’altra parte, invece, c’è un Cobolli che ha vissuto la sua seconda battaglia consecutiva al quinto set, riuscendo a trionfare al super tie-break contro Jenson Brooksby.

Difficile fare un pronostico sulla partita di terzo turno, anche perché i derby sono sempre sfide particolari, dove a fare la differenza non sono solo aspetti di campo. Musetti è probabilmente leggermente favorito, anche solo per la classifica ed anche perché sembra essersi ritrovato con queste due vittorie dopo alcuni mesi davvero complicati. Cobolli, però, ha dimostrato con le due vittorie al quinto di aver raggiunto una determinata solidità mentale e soprattutto ha mostrato una condizione fisica notevole, fattore da non sottovalutare visto che anche questa sfida potrebbe diventare decisamente lunga.

Bisogna ricordare che Cobolli ha già giocato un derby in questi US Open, visto che all’esordio ha sconfitto Francesco Passaro in una battaglia davvero avvincente. Musetti, però, ha una tradizione favorevole nelle sfide contro i connazionali, avendo anche già battuto in carriera i vari Berrettini, Sonego e Darderi solo per citarne alcuni.

Una sfida che potrebbe anche assumere un valore importante anche in ottica Coppa Davis, visto che Filippo Volandri dovrà scegliere il secondo singolarista alle spalle di Jannik Sinner. Al capitano azzurro potrebbero arrivare indicazioni importanti proprio dalla sfida di domani di New York.

Questo derby, però, potrebbe anche non essere l’unico per Musetti o Cobolli, visto che nei quarti di finale ci sarebbe un ipotetico incrocio addirittura con Jannik Sinner. Guardando infatti più avanti nel tabellone, chi vincerà la sfida tutta italiana affronterà il vincente del match tra lo spagnolo Jaume Munar ed il belga Zizou Bergs. In qualsiasi circostanza decisamente una grande occasione di spingersi tra i primi otto dello Slam americano e di provare a vivere la probabile sfida con il numero uno del mondo.