Dal 16 al 17 agosto l’Iplex Arena – Spiaggia delle Corone ospita due giorni di grande beach volley con i migliori protagonisti del panorama nazionale.

In campo il torneo femminile Offertevillaggi.com e il torneo maschile Axorè King of the Beach, tra spettacolo, emozioni e sorprese. Non mancheranno le esibizioni delle Sweet Dolls, il lancio delle canotte e tanti gadget offerti dai partner dell’evento.

Tutto l’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube e sul sito di OA Sport. Segui ogni partita, commenta con noi e vivi l’atmosfera del beach volley in riva al mare!

Programma delle gare:

Sabato 16 agosto

15:30 – Belliero Piccinin/Balducci – Mancinelli/Rottoli

16:15 – Alfieri/Mussa – Sacripanti/Spadoni

17:00 – Sestini/Sanguigni – Annibalini/Franzoni

17:45 – Titta/Podestà – Acerbi/Marchetto

Domenica 17 agosto

09:15 – Belliero Piccinin/Rottoli – Balducci/Mancinelli

10:00 – Alfieri/Spadoni – Mussa/Sacripanti

10:45 – Sestini/Franzoni – Sanguigni/Annibalini

11:30 – Titta/Marchetto – Podestà/Acerbi

✨ Ingresso gratuito – Emozioni garantite – Beach volley allo stato puro!

#KingQueenBeachVolley #BeachVolley2025 #CivitanovaMarche