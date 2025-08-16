LIVE – King&Queen Beach Volley: due giorni di spettacolo sulla Spiaggia delle Corone in diretta su OA Sport Tv. Seconda sessione
Altri video
-
LIVE – King&Queen Beach Volley: due giorni di spettacolo sulla Spiaggia delle Corone in diretta su OA Sport Tv
-
Waterpolo Preview: la Training Academy Olympic Roma vuole continuare a crescere
-
Atp Cincinnati puntata 5: Sinner e Paolini spietati
-
ARRAMPICATA – Marco Rontini: dal talento giovanile al debutto in Coppa del Mondo
Dal 16 al 17 agosto l’Iplex Arena – Spiaggia delle Corone ospita due giorni di grande beach volley con i migliori protagonisti del panorama nazionale.
In campo il torneo femminile Offertevillaggi.com e il torneo maschile Axorè King of the Beach, tra spettacolo, emozioni e sorprese. Non mancheranno le esibizioni delle Sweet Dolls, il lancio delle canotte e tanti gadget offerti dai partner dell’evento.
Tutto l’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube e sul sito di OA Sport. Segui ogni partita, commenta con noi e vivi l’atmosfera del beach volley in riva al mare!
Programma delle gare:
Sabato 16 agosto
15:30 – Belliero Piccinin/Balducci – Mancinelli/Rottoli
16:15 – Alfieri/Mussa – Sacripanti/Spadoni
17:00 – Sestini/Sanguigni – Annibalini/Franzoni
17:45 – Titta/Podestà – Acerbi/Marchetto
Domenica 17 agosto
09:15 – Belliero Piccinin/Rottoli – Balducci/Mancinelli
10:00 – Alfieri/Spadoni – Mussa/Sacripanti
10:45 – Sestini/Franzoni – Sanguigni/Annibalini
11:30 – Titta/Marchetto – Podestà/Acerbi
✨ Ingresso gratuito – Emozioni garantite – Beach volley allo stato puro!
Hashtag + Emoji
️
#KingQueenBeachVolley #BeachVolley2025 #CivitanovaMarche #KingOfTheBeach #QueenOfTheBeach #IplexArena #SpiaggiadelleCorone #OA Sport #DirettaStreaming #BeachVolleyItalia