LIVE Italia-Polonia, Mondiali volley femminile U21 2025 in DIRETTA: si alza l’asticella per le azzurrine

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sfida delle azzurre al Mondiale Under 21 femminile in programma in Indonesia, di fronte Italia e Polonia. A Surabaya, in Indonesia, dal 7 al 17 agosto si disputa il Campionato del Mondo Under 21 femminile. Ventiquattro le nazionali partecipanti, divise in quattro gironi da sei, pronte a sfidarsi per la conquista del titolo iridato. Un torneo che promette spettacolo e che vede l’Italia recitare il ruolo di favorita numero uno.

La squadra azzurra, guidata da Gaetano Gagliardi, ha confermato nelle prime due gare disputate, con le netta vittoria 3-0 sulla Cechia prima e sull’Algeria poi, le sue ambizioni frutto di un percorso preparatorio efficace e di un gruppo che vanta diverse atlete già protagoniste nei massimi campionati di Serie A1. Tra queste, spiccano i nomi dell’opposta Merit Chinenyenwa Adigwe, della centrale Linda Manfredini, del libero Anna Bardaro e della schiacciatrice Nicole Piomboni: tutte ragazze che hanno già calcato palcoscenici di alto livello con club come Conegliano, Bergamo, Cuneo e Macerata.

La nazionale italiana dopo un buon pre-Mondiale nelle prime due giornate ha giocato due match molto concreti ma deve fare i conti con qualche problema fisico della sua opposta titolare Adigwe, ieri rimasta in panchina e sostituita molto bene da Ndoye, top scorer del match contro l’Algeria con 16 punti. Gagliardi spera di recuperare al più presto la sua giocatrice, vedremo se già oggi potrà essere in campo.

Dall’altra parte della rete c’è una Polonia che è stata già sconfitta nelle tre amichevoli di preparazione al Mondiale disputate nel mese scorso ad Urbino. la Polonia ha debuttato al Mondiale superando con un secco 3-0 l’Egitto. Questa la rosa della formazione polacca, allenata da Miłosz Majka. Alzatrici: Aleksandra Walczak, Wiktoria Szewczyk. Opposte: Julia Hewelt, Martyna Podlaska. Schiacciatrici: Aleksandra Adamczyk, Anna Fiedorowicz, Maja Malinowska. Centrali: Maria Splawska, Rozalia Moszyńska, Agata Milewska. Liberi: Zuzanna Suska, Patrycja Łagida.

si parte alle ore 5.00!