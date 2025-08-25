LIVE Italia-Belgio, Mondiali volley femminile 2025 in DIRETTA: in palio il primo posto nel girone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sfida delle azzurre nel girone B del Campionato Mondiale di volley femminile di Thailandia 2025: di fronte a Phuket Italia e Belgio. L’Italia prosegue il suo cammino al Mondiale di volley 2025 in Thailandia con una sfida che deciderà le sorti del girone: Italia e Belgio, infatti, condividono il primo posto in classifica e chi vincerà oggi sarà prima nel girone. Per la prima si preannuncia l’ottavo di finale con la Germania e un probabile quarto contro la Polonia e viceversa per chi arriverà seconda. Le azzurre di Julio Velasco, reduci dal trionfo olimpico e da due edizioni consecutive vinte in Volleyball Nations League, puntano a prolungare la loro striscia di successi: contro il Belgio potrebbe infatti arrivare la 32ª vittoria consecutiva.

Per la formazione di Julio Velasco è un test che arriva al momento giusto: dopo i successi netti contro Slovacchia e Cuba, le campionesse d’Italia hanno l’occasione di misurarsi con una rivale di valore in vista delle partite a eliminazione diretta. Saranno fondamentali attenzione e continuità, perché dall’altra parte della rete ci sarà un gruppo esperto, guidato dalla stella Britt Herbots e supportato da giocatrici di grande esperienza internazionale come Nathalie Lemmens e Silke Van Avermaet. Non sono previsti grandi cambiamenti di formazione: Velasco sembra intenzionato a confermare il sestetto base per consolidare i meccanismi e valutare la squadra in un contesto più competitivo.

Il Belgio di Kris Vansnick, affiancato dall’italiano Andrea Panzeri, si è ormai consolidato come una delle outsider più interessanti del panorama europeo e mondiale. Non sempre costante, ma capace di accendersi grazie al talento di Herbots, può rappresentare un avversario ostico se affrontato senza la giusta determinazione. I precedenti sorridono nettamente all’Italia: l’ultimo confronto, in VNL ad Apeldoorn, è finito con un secco 3-0 a favore delle azzurre, ulteriore conferma di un bilancio storico schiacciante (35 vittorie italiane contro appena 5 belghe). Un dato che alimenta l’ottimismo, ma che non deve indurre a sottovalutare una partita che si annuncia intensa e combattuta.

Nella formazione belga il ruolo di alzatrice è affidato a Elise Van Sas, 28 anni, in forza all’Asterix Beveren, mentre la vice è Lara Nagels, che milita nel campionato tedesco con il VfB Suhl LOTTO Thüringen. L’opposta titolare è Pauline Martin, giocatrice dell’Allianz MTV Stuttgart con trascorsi in Italia a Milano; come riserva c’è la giovane Liese Verhelst, classe 2006, cresciuta nella Topsportschool Vilvoorde e passata al VC Oudegem.

In banda spazio alla capitana Britt Herbots, dal 2018 protagonista in Italia e da quest’anno a Novara dopo l’esperienza a Scandicci, e a Tea Radovic, arrivata al Capital at work BÀO Tchalou Volley. In panchina figura anche Nel Demeyer, 24 anni, del VC Oudegem. Al centro agiscono Silke Van Avermaet, al secondo anno a Busto Arsizio, e Nathalie Lemmens, veterana con esperienze in Germania e ora a Perugia. Le alternative sono Britt Fransen (Asterix Beveren) e Anna Koulberg, 20 anni, trasferitasi dal Potsdam allo Stoccarda. I liberi sono Britt Rampelberg, 25 anni, in Francia al Pays d’Aix Venelles, e la giovanissima Noor Debouck, classe 2005, punto fermo dell’Asterix Beveren.

la terza sfida delle azzurre nel girone B del Campionato Mondiale di volley femminile di Thailandia 2025: di fronte a Phuket Italia e Belgio, si parte alle ore 12.00!